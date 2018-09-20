Сотрудница Одесской таможни за деньги "ускоряла" оформление грузов

Сегодня, 00:07

Женщину задержали во время получения неправомерной выгоды


facebook.com/Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины

facebook.com/Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины

facebook.com/Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины

facebook.com/Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины

19 сентября правоохранители задержали на взятке заместителя начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Одесской таможни.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Должностное лицо таможенного органа требовало и получило от представителя предприятия 600 долларов за быстрое и беспрепятственное таможенное оформление импортируемого груза", – говорится в сообщении.

1537391751.8576

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Накануне сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в систематических взятках руководителя одного из управлений Одесской таможни Государственной фискальной службы Украины (ГФС). Оперативники спецслужбы задокументировали очередной факт вымогательства таможенником $3 тыс. Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее Государственная служба финансового мониторинга за первую половину 2018 года насчитала в Украине коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Эти данные были получены в результате специальной проверки с участием финансовой разведки.

Также мы сообщали, что генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.
Одесса, взятка, взятки, таможня, сотрудница, таможенное оформление

Вы сейчас просматриваете новость "Сотрудница Одесской таможни за деньги "ускоряла" оформление грузов". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: прокуратура Киевской области

Задержан полицейский, возвращавший за взятки вещественные доказательства

Вчера, 12:16

Следователь полиции получал по $600 за возврат вещей

Одесса

В Одессе на взятке погорел высокопоставленный таможенник

18 Сентября, 23:44

Чиновник брал взятки от предпринимателей за выдачу разрешений для внешнеэкономических операций
Загрузка...

Запорожье

Фото: пресс-служба Нацполиции

Запорожские копы наведались в вуз и постелили ковры из денег: опубликованы фото

18 Сентября, 14:16

Стали известны подробности о взяточничестве в одном из запорожских вузов

Происшествия

фото из открытых источников

Задержанный на взятке и.о. главы Госгеонедр вышел под залог и ушел на больничный

17 Сентября, 21:00

После освобождения из изолятора и. о. ведомства взял больничный

Бизнес

Фото: AFP

Скандал в Amazon: сотрудники компании "сливали" данные и брали взятки

17 Сентября, 11:08

В корпорации началось масштабное внутреннее расследование

Другие регионы

Фото: pixabay.com

"Продавали" водительские права: в Сумской области разоблачили работников сервис-центров МВД

16 Сентября, 11:46

Одному из злоумышленников грозит от пяти до десяти лет лишения свободы
Загрузка...