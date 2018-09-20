Сотрудница Одесской таможни за деньги "ускоряла" оформление грузов

Женщину задержали во время получения неправомерной выгоды

19 сентября правоохранители задержали на взятке заместителя начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Одесской таможни.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Должностное лицо таможенного органа требовало и получило от представителя предприятия 600 долларов за быстрое и беспрепятственное таможенное оформление импортируемого груза", – говорится в сообщении.

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Накануне сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в систематических взятках руководителя одного из управлений Одесской таможни Государственной фискальной службы Украины (ГФС). Оперативники спецслужбы задокументировали очередной факт вымогательства таможенником $3 тыс. Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее Государственная служба финансового мониторинга за первую половину 2018 года насчитала в Украине коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Эти данные были получены в результате специальной проверки с участием финансовой разведки.

Также мы сообщали, что генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.