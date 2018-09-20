Сотрудница Одесской таможни за деньги "ускоряла" оформление грузов
Женщину задержали во время получения неправомерной выгоды
facebook.com/Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины
facebook.com/Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины
facebook.com/Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины
facebook.com/Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины
19 сентября правоохранители задержали на взятке заместителя начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Одесской таможни.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
"Должностное лицо таможенного органа требовало и получило от представителя предприятия 600 долларов за быстрое и беспрепятственное таможенное оформление импортируемого груза", – говорится в сообщении.
Накануне сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в систематических взятках руководителя одного из управлений Одесской таможни Государственной фискальной службы Украины (ГФС). Оперативники спецслужбы задокументировали очередной факт вымогательства таможенником $3 тыс. Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Напомним, ранее Государственная служба финансового мониторинга за первую половину 2018 года насчитала в Украине коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Эти данные были получены в результате специальной проверки с участием финансовой разведки.
Также мы сообщали, что генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.
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