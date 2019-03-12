Сотрудник СИЗО в Одессе пойдет под суд за наркотики
Мужчина расфасовывал каннабис, амфетамин и другие наркотики и психотропы в пачки из-под сигарет
В Одессе будут судить сотрудника СИЗО, которого подозревают в торговле наркотиками на территории изолятора. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на скамью подсудимых отправится помощник начальника одного из управлений учреждения.
"В августе прошлого года правоохранитель приобрел "товар" у неустановленных дилеров. Затем расфасовал каннабис, амфетамин и другие наркотики и психотропы (в целом более 140 г веществ) в пачки из-под сигарет. С этим сотрудник пытался пройти на режимную территорию", — пояснили в прокуратуре, уточнив, что расследование по делу уже завершили.
Ранее мы писали, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.
Также сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок.
Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.
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