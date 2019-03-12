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Сотрудник СИЗО в Одессе пойдет под суд за наркотики

Сегодня, 20:09

Мужчина расфасовывал каннабис, амфетамин и другие наркотики и психотропы в пачки из-под сигарет

Фото: Pixabay
Сотрудник СИЗО в Одессе пойдет под суд за наркотики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7f4/33a/5c87f433a21bf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7f4/33a/5c87f433a21bf.jpg Одесса Мужчина расфасовывал каннабис, амфетамин и другие наркотики и психотропы в пачки из-под сигарет

В Одессе будут судить сотрудника СИЗО, которого подозревают в торговле наркотиками на территории изолятора. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на скамью подсудимых отправится помощник начальника одного из управлений учреждения.

"В августе прошлого года правоохранитель приобрел "товар" у неустановленных дилеров. Затем расфасовал каннабис, амфетамин и другие наркотики и психотропы (в целом более 140 г веществ) в пачки из-под сигарет. С этим сотрудник пытался пройти на режимную территорию", — пояснили в прокуратуре, уточнив, что расследование по делу уже завершили.

Ранее мы писали, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.

Также сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок

Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.

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Тег наркотики, СИЗО, амфетамин, канабис

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АВТОР:

Полина Мордынская

Источник:

Сегодня

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