Сотрудник СИЗО в Одессе пойдет под суд за наркотики

Мужчина расфасовывал каннабис, амфетамин и другие наркотики и психотропы в пачки из-под сигарет

Фото: Pixabay

Сотрудник СИЗО в Одессе пойдет под суд за наркотики Полина Мордынская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7f4/33a/5c87f433a21bf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7f4/33a/5c87f433a21bf.jpg 2019-03-12T20:09:19+02:00 Одесса Мужчина расфасовывал каннабис, амфетамин и другие наркотики и психотропы в пачки из-под сигарет

В Одессе будут судить сотрудника СИЗО, которого подозревают в торговле наркотиками на территории изолятора. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на скамью подсудимых отправится помощник начальника одного из управлений учреждения.

"В августе прошлого года правоохранитель приобрел "товар" у неустановленных дилеров. Затем расфасовал каннабис, амфетамин и другие наркотики и психотропы (в целом более 140 г веществ) в пачки из-под сигарет. С этим сотрудник пытался пройти на режимную территорию", — пояснили в прокуратуре, уточнив, что расследование по делу уже завершили.

Ранее мы писали, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.

Также сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок.

Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.

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АВТОР: Полина Мордынская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.