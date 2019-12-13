Сотрудники ГСЧС пытались уничтожить документы о проверках в колледже Одессы — СБУ

Фото: ГСЧС

В Службе безопасности Украины рассказали детали обысков в служебных помещениях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской области из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как сообщается, сотрудники спецслужбы проверяют ведомство относительно ненадлежащего выполнения служебных обязанностей и использования служебного положения вопреки интересам службы, что привело к гибели 16 человек.

По информации СБУ, отдельные руководители ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверке противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений колледжа.

"Для документирования действий должностных лиц проводятся следственные действия в административных зданиях Одесского городского управления и Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области. Сейчас изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС", – говорится в сообщении.

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Проводятся следственные действия. Открыто дело по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, жертвами пожара на Троицкой стали 16 человек, некоторых из них до сих пор не опознали. На данный момент подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль, студента Кирилла Трофимчукаи заведующей отделением правового направления колледжа Натальи Третьяковой. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Также мы писали, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

Между тем, в Одессе Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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