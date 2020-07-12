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Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Одессе: новые фото и детали инцидента

12 июля, 14:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Работники ГСЧС спасли домашнее животное жильцов дома

Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме в центре Одессы. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

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Возгорание на ул. Бунина, 35, локализовано и ликвидировано на площади 700 кв. метрах. Сейчас с жильцами дома работают психологи ГСЧС. На место также прибыла полиция. Квартал, в котором произошло чрезвычайное происшествие, оцеплен.

"Проводится разборка и проливка конструкций. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Всего к ликвидации привлекалось 18 единиц техники и 60 человек личного состава", - написала пресс-служба.

Известно, что здание, где произошло возгорание, построили еще в 1814 году. В нем много деревянных деталей.

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Пожарные рассказали, что во время тушения очага спасли домашнего любимца – кролика, который сидел в клетке.

Напомним, не так давно в столице произошел пожар в общежитии на улице Ломоносова, 55. Там загорелась комната на седьмом этаже. Одна девушка не могла выбраться из задымленного помещения.

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями .

Видео: kiev.informator.ua

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Одесса спасатели пожар

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