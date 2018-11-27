Спасатели провели масштабные учения на ж/д станции "Одесса-Товарная"

Вчера, 22:42

В учениях задействовали больше 40 спасателей

Спасатели в спецкостюмах. Фото: odesa.dsns.gov.ua
Спасатели в спецкостюмах. Фото: odesa.dsns.gov.ua

Одесские спасатели тренировались ликвидировать аварии на железной дороге. Сотрудники облуправления ГСЧС провели учения на железнодорожной станции "Одесса-Товарная".

"По тактическому замыслу при выполнении маневров железнодорожная цистерна сошла с рельсов, в результате чего произошла разгерметизация, которая привела к возгоранию горючей жидкости. На момент прибытия подразделений огнем была охвачена одна цистерна и жидкость на площади 250 квадратных метров", — рассказали в пресс-службе легенду учений, уточнив, что в таком случае тушение проходит в два этапа: охлаждение резервуаров и проведение "пенной атаки".

Всего, по данным ведомства, в учениях задействовали больше 40 спасателей.

Ранее в Киеве спасатели провели масштабные командно-штабные учения с включением сирены и применением большого количества спасательной техники. Три дня сотрудники экстренных служб тренировались спасать киевлян от чрезвычайных катаклизмов – потопа из-за сброса воды на ГЭС, большого вытока аммиака на заводе или пожара в университете.

Напомним, ранее мы писали о том, что спасателям самим иногда нужна помощь.Такв Виннице кошка спасла от смерти хозяина - сотрудника ГСЧС. Спасатель мог бы угореть в собственной квартире.
спасатели, учения, ГСЧС

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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