Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили Решения СНБО Решения СНБО
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Одессы

Спасти не удалось. В Одессе больной COVID-19 выпрыгнул с восьмого этажа

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
17 октября, 13:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Супруга мужчины рассказала, что он высказывал мысли о том, чтобы наложить на себя руки
В Одессе мужчина выпрыгнул с восьмого этажа
В Одессе мужчина выпрыгнул с восьмого этажа / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе 71-летний мужчина выпрыгнул из окна на восьмом этаже многоэтажки на улице Академика Сахарова.

Об этом пишет "Думская".

Реклама

Жена погибшего мужчины рассказала полиции, что он болел COVID-19. При этом мужчина отказывался от госпитализации в больницу.

Супруга добавила, что в связи со сложившейся ситуацией ее супруг высказывал мысли о том, чтобы наложить на себя руки.

В Киеве женщина сорвалась с 15 этажа

Женщина выпала с 15 этажа. Медики, которые прибыли на место, констатировали смерть. Женщине было 53 года. Она проживала в этом доме.

Реклама

В полиции сообщили, что пока достоверно неизвестно, что случилось. По одной версией, это был суицид, а по другой – женщина выпала из окна случайно, когда мыла его. Истинную причину установит следствие.

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Дневник независимости 🇺🇦

17 октября 1991. Постанвлением Кабмина был создан совместный украинско-немецкий консорциум "Чернобыльгабекинтербуд"

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

93 913

заболело за неделю в Украине

+9%

Вакцинация
По состоянию на 16 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 467 945
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 922 413
Всего введенных доз 14 390 358
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Украинская Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Днепр-1
11
16:12
22
4
Ворскла
10
19:7
21
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
10
10:7
18
7
Металлист 1925
11
11:14
16
8
Десна
10
13:16
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
11
7:19
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Воскресенье, 17 октября
14:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Понедельник, 18 октября
19:30
Смотри на:
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

МЕГЕПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать с детьми на осенних каникулах
5 мест, которые понравятся всем
Едем!
SHOW MUST GO ON

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Ким Кардашьян для Balenciaga
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять