Спрятала в диване и выбросила в яму: в Одессе матери-убийцы получили по 2 года тюрьмы

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Две жительницы Одесской области проведут за решеткой по два года за совершенные аналогичные преступления – убийство своих новорожденных детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Установлено, что в августе 2017 года в заброшенном доме без медицинской помощи женщина родила мальчика, которого положила в полимерный пакет и спрятала в диване. В результате ребенок умер от асфиксии", – рассказали в прокуратуре.

Как ранее сообщали местные СМИ, у обвиняемой трое детей – 9, 13 и 18 лет. Четвертого малыша женщина рожала в домашних условиях. После родов она положила младенца в пакет и спрятала в диване, после чего ушла. Малыша нашли в плотно завязанном полиэтиленовом пакете с отеком легких, головного мозга и поражением центральной нервной системы. Спасти ребенка не удалось.

На суде женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Впрочем, спустя время подала апелляцию на решение Раздельнянского райсуда, который приговорил ее к двум годам тюрьмы. Однако Одесский апелляционный суд оставил приговор в силе.

Кроме этого, прокуроры Котовской местной прокуратуры поддерживали обвинение в суде в отношении жительницы Балтского района, подозреваемой в совершении аналогичного преступления (ст. 117 УК Украины).

Во время следствия было установлено, что в мае 2019 года жительница Балтского района Одесской области сразу после родов выбросила младенца в выгребную яму.

По данным суда, 41-летняя женщина также рожала дома. Для этого она вошла в дворовой туалет, родила живого доношенного мальчика весом 3870 граммов и выбросила его в выгребную яму, где малыш умер от асфиксии.

На суде обвиняемая заявила, что сожалеет о содеянном и раскаивается. Однако суд ей не поверил.

"Искреннее раскаяние предполагает действительное, откровенное, а не мнимое признание своей вины в содеянном преступлении, искреннее сожаление по поводу этого и осуждение своего поведения", – говорится в решении суда. Кроме того, там подчеркивается, что женщина после убийства ребенка пыталась скрыть следы преступления.

Обе женщины на медицинский учет по беременности в женскую консультацию не становилась, медицинский осмотр не проходили.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Хмельницкой области мать двоих детей убила свою новорожденную дочь. Как выяснили правоохранители, медикам женщина отрицательно отвечала на все вопросы о возможной беременности и аргументировала боли в брюшной полости почечной болезнью. Муж, который в момент родов находился в селе, тоже уверял, что о беременности жены ничего не знал, а изменения в организме она аргументировала недугом.

Ранее возле Черновцов нашли чемодан с телом ребенка. Жуткую находку обнаружили случайные прохожие. После этого полиция начала разыскивать мать ребенка.

Также на Волыни женщина закопала на огороде своего новорожденного ребенка.

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