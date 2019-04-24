Стала известна причина увольнения главы Одесской полиции

Начальник Нацполиции Украины отметил, что Головин со своими обязанностями справлялся

Фото: facebook.com/pg/gunp.odessa.

Начальник Главного управления Нацполиции в Одесской областиДмитрий Головин уволился из Национальной полициипо состоянию здоровья. Об сегодня на брифинге в Одессе, после представления нового руководителя главка, заявил начальник Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Генерал Головин обратился с рапортом об увольнении из Национальной полиции. Он был удовлетворен. В связи с состоянием здоровья ему необходимо некоторое время для лечения и реабилитации. Потом мы ему предложим вернуться в строй…", – сказал Князев.

Он также отметил, что Головин, по мнению руководства Нацполиции и МВД, со своими обязанностями справлялся. В частности, криминогенная ситуация значительно улучшилась – уменьшилось количество разбойных нападений, увеличилось количество задержанных злоумышленников и пр.

Как отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, во всех сложных ситуациях Головин проявил себя "как настоящий полицейский".

"Никогда не уходил от проблем, от трудностей", – заявил Яровой.

В ходе брифинга журналисты интересовались, каким образом будет поддерживаться общественный порядок в Одессе во время майских праздников, а также 2 мая – годовщину со дня массовых беспорядков, во время которых в Одессе погибло 48 человек.

Новоназначенный начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех заверил, что полиция будет нести службу на должном уровне, выполняя возложенные на нее функциональные обязанности.

"Обещаю, что общественный порядок будет обеспечен", – заявил Бех.

Как сообщалось, сегодня в Одессе представлен новый начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области – генерал полиции третьего ранга Олег Бех, переведенный с аналогичной должности в Харьковском регионе.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области генерал третьего ранга Дмитрий Головин был назначен на эту должность в Одессу в 2016 году. Вчера, 23 апреля, он подал рапорт об отставке.

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