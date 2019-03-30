Стали известны новые обстоятельства смертельного ДТП в Одессе

Среди пострадавших в аварии гражданских – ребенок

Стали известны новые обстоятельства смертельного ДТП в Одессе 2019-03-30T21:30:00+02:00 Одесса Среди пострадавших в аварии гражданских – ребенок

В Одессе пострадавшие в ДТП, в котором погиб военнослужащий, двое его коллег находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня в Суворовском районе города в ДТП иномарка совершила наезд на пеший патруль правоохранителей.

В частности, трое военнослужащих Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины несли службу по охране общественного порядка. Один из них – Виталий Флоря, 1996 года рождения, – погиб на месте. Еще двое получили тяжелые травмы.

Как отметил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, по предварительным данным, автомобиль "на европейских номерах" спешил на желтый". На большой скорости данная иномарка, столкнувшись с другой машиной, потеряла управление, вылетела на тротуар, где находились военнослужащие.

"Двое из наряда – в тяжелом состоянии, их жизни борются медики. В авто "евробляхера" находилась женщина и несовершеннолетний ребенок. Сам водитель и его пассажиры живы, однако получили телесные повреждения и направлены в медицинское учреждение", – сообщил Форостяк.

Как сообщалось, сегодня вечером в Суворовском районе Одессы в результате ДТП погиб военнослужащий, еще пять человек госпитализировано. В частности, на пересечении улицы Кишиневской и проспекта Добровольского столкнулись автомобили Opel Omega и Mercedes. На месте погиб один военнослужащий, пять человек – двое нацгвардейцев и трое гражданских – травмированы. Также в полиции заявили о задержании водителя-нарушителя.

Также в Киеве автомобиль, за рулем которого была пьяная женщина, врезалась в грузовик, который перевозил бойцов Нацгвардии. По словам очевидцев, легковушка выехала на полосу встречного движения и врезалась в бампер военной машины.

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Источники: УНИАН , Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.