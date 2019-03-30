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Стало известно имя погибшего в ДТП нацгвардейца

Сегодня, 23:29

Еще двое военнослужащих получили тяжелые травмы

Фото: Нацполиция
Стало известно имя погибшего в ДТП нацгвардейца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/fdf/654/5c9fdf6541e23.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/fdf/654/5c9fdf6541e23.jpg Одесса Еще двое военнослужащих получили тяжелые травмы

В полиции назвали имя погибшего в ДТП в Одессе нацгвардейца. Ему было всего 22 года.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня в Суворовском районе города в ДТП иномарка совершила наезд на пеший патруль правоохранителей.

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В частности, трое военнослужащих Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины несли службу по охране общественного порядка. Один из них – Виталий Флоря, 1996 года рождения, – погиб на месте. Еще двое получили тяжелые травмы.

Как сообщалось, сегодня вечером в Суворовском районе Одессы в результате ДТП погиб военнослужащий, еще пять человек госпитализировано. В частности, на пересечении улицы Кишиневской и проспекта Добровольского столкнулись автомобили Opel Omega и Mercedes. На месте погиб один военнослужащий, пять человек – двое нацгвардейцев и трое гражданских – травмированы. Также в полиции заявили о задержании водителя-нарушителя.

Также в Киеве автомобиль, за рулем которого была пьяная женщина, врезалась в грузовик, который перевозил бойцов Нацгвардии. По словам очевидцев, легковушка выехала на полосу встречного движения и врезалась в бампер военной машины.

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Тег ДТП, Одесса, нацгвардейцы, смертельное ДТП

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Источник:

УНИАН

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