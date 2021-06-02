Стая розовых фламинго пролетела над Одесской областью. Захватывающие фото

Недостаток территорий для гнездования и конкуренция вынуждает птиц находить новые места для гнездования и питания

Крупнейшая за историю наблюдений стая розовых фламинго пролетела над территорией Одесской области и остановилась в румынской части дельты Дуная.

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Об этом рассказал научный сотрудник Дунайского биосферного заповедника, орнитолог Максим Яковлев, сообщает "Думская".

Фламинго все чаще появляются в пределах Украины. Фото: Думская

Эколог также рассказал, что первая стая из 60 особей появилась в районе Старостамбульского устья еще 21 мая. Позже к ним присоединилась еще одна группа птиц, почти такая же по количеству. К началу лета птиц в стае на озере Тузла увеличилось до 113. Орнитолог предполагает, что две стаи могли объединиться.

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Специалисты пока не знают, как фламинго оказались в дельте Дуная. Подозревают, что птицы могут быть частью популяции с северного Казахстана.

Численность фламинго в мире, благодаря природоохранным мерам, растет. Фото: Думская

"Ближайшие гнездовые оседлые группы в Малой Азии (около 1200 км) и на южных Балканах (примерно 600 км). Некоторые орнитологи считают, что птицы могут быть и частью популяции с северного Казахстана. Именно птицы этой группы осуществляют миграции, и для них характерен очень широкий разлет на зимовку — от Вьетнама, Шри-Ланки и Индии на юг, в Турцию, Кипр и Тунис на запад-юго-запад", — отметил орнитолог.

Реклама Фламинго населяют большие озера с соленой водой, морские лагуны и лиманы. Фото: Думская

Уточняется, что в последние годы фламинго все чаще появляются в пределах Украины. Обычно их количество не превышало 25 особей. Чаще всего их замечали на территории временно оккупированного Крыма.

Ранее мы сообщали, что в Украину из Африки прилетели розовые фламинго.

Также напомним, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы", что в Одесской области, прилетели пеликаны.

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