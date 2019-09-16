Столкновение маршруток в Одесской области: 19 пострадавших

В селе Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области произошло столкновение двух маршруток, в котором пострадали 19 человек пострадали.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, водитель одного из автобусов не выбрал безопасного расстояния при движении и врезался в автобус своего коллеги.
Пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливая обстоятельства ДТП.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил дорожного движения".
Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
Также мы сообщали, что недавно в Николаевской области в страшной аварии погибли две женщины, еще четыре человека получили травмы. ДТП произошло вечером 15 сентября, на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Причиной аварии, по данным полиции, стало то, что водитель Chevrolet не справился с управлением – легковушка выехала на встречную полосу, где и столкнулась сразу с двумя автомобилями Тoyota Corolla.
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