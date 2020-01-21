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Страшное ЧП в Одесской области: малыш вылил на себя кипящий чайник, а мама – намазала его маслом

21 января, 17:38

Скорую вызвала знакомая семьи на следующий день

В Белгород-Днестровском районе годовалый ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком, сейчас малыш находится в больнице с тяжелыми ожогами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

"Предварительно установлено, что вечером мать мальчика – 21-летняя жительница Белгород-Днестровского района, занимаясь домашними делами, оставила его на кухне без присмотра. Играя, ребенок потянула за провод от электрочайника, тот перевернулся и ошпарил малыша кипятком", – рассказали в полиции.

Мать, вместо того, чтобы вызвать скорую, смазала ожоги маслом (чего категорически нельзя делать, так как ожоги усиливаются) и только утром рассказала о происшествии знакомой, которая и обратилась к медикам. Каретой "скорой" мальчика немедленно доставили в реанимационное отделение областного ожогового центра.

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По имеющейся у полиции информации, по месту жительства семья характеризуется положительно, в поле зрения правоохранителей и социальной службы по делам детей не попадала.

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Фото: Twitter, GirkinGirkin

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал сайт "Сегодня", на Буковине полицейские расследуют обстоятельства получения ожогов малолетним ребенком. Как объяснила мать потерпевшей, свою дочь она пыталась лечить самостоятельно. И только через несколько недель обратилась за помощью к врачам.

Ранее в селе Соседовичи во Львовской области двухлетний мальчик получил ожоги 70% тела после падения в кастрюлю с кипятком. Как выяснилось, мама Ивана в день трагедии собиралась стирать одежду и нагрела для этого огромную кастрюлю воды. Женщина вынесла емкость с кипятком на улицу остудить, и когда на мгновение отвлеклась – услышала крики сына. Ребенок упал в кастрюлю.

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Одесса ребенок кипяток Белгород-Днестровский

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