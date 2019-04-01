Страшное ДТП и гибель гвардейца в Одессе: суд избрал водителю меру пресечения

Возможный виновник страшного ДТП был отправлен под стражу

Иллюстрация. Фото: Сегодня

Страшное ДТП и гибель гвардейца в Одессе: суд избрал водителю меру пресечения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/087/474/5c50874741c26.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/087/474/5c50874741c26.png 2019-04-01T21:21:58+03:00 Одесса Возможный виновник страшного ДТП был отправлен под стражу

В Одессе суд принял решение отправить под стражу водителя автомобиля, который подозревается в совершении ДТП, в результате которого погиб боец Нацгвардии и еще пять человек получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, Киевский районный суд города постановил арестовать водителя Opel отправили в СИЗО сроком на 60 суток без права выйти под залог.

В суде уточнили, что, по версии следствия, водитель иномарки, двигаясь по улице Добровольского, грубо нарушил Правила дорожного движения. Так, он проехал на запрещающий сигнал светофора (желтый) и врезался в два автомобиля.

"В результате ДТП погиб военнослужащий. Еще двое нацгвардейцев и трое пассажиров автомобиля получили тяжелые травмы", – напомнили в суде.

Тем временем, по данным пресс-службы Нацгвардии, погибшим оказался 23-летний солдат Виталий Флоря, а ранения получили солдаты Денис Балчугов и Даниил Руденко. Сейчас пострадавшие находятся в госпитале, один из них – в коме.

Также стало известно, что бойцы Нацгвардии в составе пешего наряда под руководством майора полиции несли службу по охране общественного порядка накануне выборов.

"Заметив гражданина, который нарушает общественную безопасность, солдаты сделали ему замечание. В ответ нарушитель стал унижать военнослужащих. В это время, водитель автомобиля Opel совершил столкновение с Mercedes и после этого Opel отбросило в сторону остановки, где стояли люди", – добавили в НГУ.

По словам очевидцев, мужчина, которому было сделано замечание, после наезда автомобиля бил лежащих на земле правоохранителей и пытался похитить оружие у гвардейцев. Позже в полиции заявили о задержании мужчины, избивавшего раненых гвардейцев.

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