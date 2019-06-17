Страшное ДТП на трассе Киев – Одесса: три человека погибли, четверо ранены

В Одесской области водитель Lexus не справился с управлением и устроил страшную аварию

На трассе Киев - Одесса в ДТП погибли три человека, а еще четверо получили ранения. Фото: Нацполиция

В Одесской области на трассе Киев-Одесса произошло страшное ДТП, в котором погибли три человека и еще четверо получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария произошла в ночь на 17 июня, недалеко от села Воробьевка Великомихайловского района.

Как стало известно, водитель автомобиля Lexus, который двигался в сторону Одессы, не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине ВАЗ. От удара "Жигули" отбросило на еще один легковой автомобиль, стоявший рядом.

В результате аварии водитель и двое пассажиров ВАЗа получили тяжелые травмы, от которых умерли по дороге в больницу. Еще один пассажир, а также водитель Lexus с двумя его пассажирами оказались в больнице.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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