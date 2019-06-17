Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Страшное ДТП на трассе Киев – Одесса: три человека погибли, четверо ранены

17 июня, 15:21

В Одесской области водитель Lexus не справился с управлением и устроил страшную аварию

На трассе Киев - Одесса в ДТП погибли три человека, а еще четверо получили ранения
На трассе Киев - Одесса в ДТП погибли три человека, а еще четверо получили ранения. Фото: Нацполиция

В Одесской области на трассе Киев-Одесса произошло страшное ДТП, в котором погибли три человека и еще четверо получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария произошла в ночь на 17 июня, недалеко от села Воробьевка Великомихайловского района.

Как стало известно, водитель автомобиля Lexus, который двигался в сторону Одессы, не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине ВАЗ. От удара "Жигули" отбросило на еще один легковой автомобиль, стоявший рядом.

В результате аварии водитель и двое пассажиров ВАЗа получили тяжелые травмы, от которых умерли по дороге в больницу. Еще один пассажир, а также водитель Lexus с двумя его пассажирами оказались в больнице.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, погибшие, Киев - Одесса, смертельное ДТП

Вы сейчас просматриваете новость " Страшное ДТП на трассе Киев – Одесса: три человека погибли, четверо ранены". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львове трагически погибла известная гимнастка

Вчера, 15:35

77-летняя женщина стала жертвой наезда автомобиля

Лобовое ДТП в Винницкой области: 4 человека погибли, дети – в больнице

Вчера, 10:15

Легковые автомобили Audi А6 и Volkswagen Touareg столкнулись между селами Буды и Ободовка в Тростянецком районе

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского

Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю

Как и когда сажать картофель в 2019 году

От чего спасет хурма

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Чем же отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?

Тюремная роба для женщин: в сети жестко высмеяли моду «ДНР»

Сборная РФ по футболу одержала самую крупную победу в истории

Археологи вскрыли гробницу фараона: «уникальная находка»

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Цена на функциональный вентилятор рухнула до предела

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Сегодня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

15 июня, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

15 июня, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Стало известно, кому в июле увеличат пенсии и социальные выплаты

Зеленский впервые сделал заявление о дефолте в Украине

Ученые перепуганы приближающейся катастрофой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь