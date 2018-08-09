Страшное ДТП в Одессе: один человек погиб, шестеро – пострадали

Сегодня, 10:17

Столкнулись микроавтобус и легковушка

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе столкнулись микроавтобус Renault и легковой автомобиль Mercedes-Benz, в результате чего один человек погиб, а еще шестеро получили травмы. Инцидент произошел в ночь на 9 августа, около 2:00, о чем сообщает пресс-служба полиции области.

"Предварительно установлено, что Mercedes на зарубежной регистрации, двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault", – рассказали в полиции.

В результате аварии погиб один из пассажиров легковушки Mercedes – 40-летний иностранец. Троих пассажиров легковушки и троих пассажиров микроавтобуса госпитализировали в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается", – отметили в полиции.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине.  
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