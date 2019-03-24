Страшное ДТП в Одессе: легковушка влетела в столб, есть погибшие
Пассажирка погибла на месте аварии, водитель скончался в реанимации
В Одессе легковушка BMW столкнулась с припаркованным Hyundai Sonata и врезалась в столб. В ДТП погибли водитель и пассажирка авто, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Жуткая авария произошла сегодня ночью на проспекте Шевченко. Как выяснилось, водитель BMW не справился с управлением и столкнулся с припаркованным Hyundai Sonata. После столкновения легковушка влетела в опору линии электропередач.
В результате ДТП 33-летняя пассажирка BMW погибла на месте. 22-летнего водителя госпитализировали в реанимационное отделение местного госпиталя, но его жизнь медикам спасти не удалось.
"По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Страшное ДТП в Одессе: легковушка влетела в столб, есть погибшие". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертельное ДТП в Житомирской области: мотоциклист влетел в электроопору
По предварительным данным полиции, парень не справился с управлением
В центре Николаева пьяный водитель выехал на тротуар
В ДТП обошлось без пострадавших благодаря ночному времени суток