Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Страшное ДТП в Одессе: легковушка влетела в столб, есть погибшие

Сегодня, 12:05

Пассажирка погибла на месте аварии, водитель скончался в реанимации

Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net.
Страшное ДТП в Одессе: легковушка влетела в столб, есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/751/f84/5c9751f84086e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/751/f84/5c9751f84086e.jpg Одесса Пассажирка погибла на месте аварии, водитель скончался в реанимации

В Одессе легковушка BMW столкнулась с припаркованным Hyundai Sonata и врезалась в столб. В ДТП погибли водитель и пассажирка авто, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Жуткая авария произошла сегодня ночью на проспекте Шевченко. Как выяснилось, водитель BMW не справился с управлением и столкнулся с припаркованным Hyundai Sonata. После столкновения легковушка влетела в опору линии электропередач.

В результате ДТП 33-летняя пассажирка BMW погибла на месте. 22-летнего водителя госпитализировали в реанимационное отделение местного госпиталя, но его жизнь медикам спасти не удалось.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, Одесса, погибшие, столкновение, легковушка, столб

Вы сейчас просматриваете новость " Страшное ДТП в Одессе: легковушка влетела в столб, есть погибшие". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП в Житомирской области: мотоциклист влетел в электроопору

Вчера, 12:33

По предварительным данным полиции, парень не справился с управлением

В Киеве после тройного ДТП водитель устроил стрельбу

Вчера, 11:58

Водитель Maserati устроил стрельбу после столкновения с Toyota и Kia

В центре Николаева пьяный водитель выехал на тротуар

Вчера, 10:02

В ДТП обошлось без пострадавших благодаря ночному времени суток

В Запорожской области пьяный мужчина угнал машину и попал в ДТП

Вчера, 03:06

Угонщик пытался сбежать от полиции и столкнулся во встречный автомобиль

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой

В деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резкий разворот

Умер актер из фильма «Девчата»

Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Германия занервничала. США готовят удар по "Северному потоку-2"

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»

Украине сдался экс-главарь "ДНР" - нардеп
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

Вчера, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

22 марта, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика