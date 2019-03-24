Страшное ДТП в Одессе: легковушка влетела в столб, есть погибшие

Пассажирка погибла на месте аварии, водитель скончался в реанимации

Фото: dumskaya.net.

Страшное ДТП в Одессе: легковушка влетела в столб, есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/751/f84/5c9751f84086e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/751/f84/5c9751f84086e.jpg 2019-03-24T12:05:00+02:00 Одесса Пассажирка погибла на месте аварии, водитель скончался в реанимации

В Одессе легковушка BMW столкнулась с припаркованным Hyundai Sonata и врезалась в столб. В ДТП погибли водитель и пассажирка авто, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Жуткая авария произошла сегодня ночью на проспекте Шевченко. Как выяснилось, водитель BMW не справился с управлением и столкнулся с припаркованным Hyundai Sonata. После столкновения легковушка влетела в опору линии электропередач.







В результате ДТП 33-летняя пассажирка BMW погибла на месте. 22-летнего водителя госпитализировали в реанимационное отделение местного госпиталя, но его жизнь медикам спасти не удалось.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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