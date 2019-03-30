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Страшное ДТП в Одессе: погиб боец Нацгвардии, еще пять человек ранены

Сегодня, 19:42

В результате аварии ранены двое бойцов Нацгвардии и трое гражданских

Страшное ДТП в Одессе. Фото с места трагедии
Страшное ДТП в Одессе. Фото с места трагедии. Фото: Нацполиция
Страшное ДТП в Одессе: погиб боец Нацгвардии, еще пять человек ранены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/fa6/b7d/5c9fa6b7d8249.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/fa6/b7d/5c9fa6b7d8249.jpg Одесса В результате аварии ранены двое бойцов Нацгвардии и трое гражданских
В Одессе произошло страшное ДТП Видео: Нацполиция

В Суворовском районе Одессы 30 марта в результате ДТП погиб военнослужащий Нацгвардии, еще пять человек получили ранения. Трагедия произошла около 17 часов на перекрестке улицы Кишиневской и проспекта Добровольского, где столкнулись Opel Omega и Mercedes.

"По предварительной информации, на месте ДТП погиб военнослужащий, который нес службу по охране общественного порядка на территории Суворовского района. Пять человек – двое нацгвардейцев и трое гражданских – травмированы. Все они госпитализированы", – сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства происшествия. Также стало известно, что был задержан водитель Opel Omega.

Между тем, по словам очевидцев, трагедия произошла после столкновения иномарок, в результате которого один из автомобилей отбросило на пешеходную часть улицы, где находился патруль в составе троих бойцов Нацгвардии.

Слова соболезнования в связи с гибелью бойца уже выразил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Одесса. Ужасная трагедия. Opel на евробляхах несколько минут назад сбивает троих гвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование города. Один нацгвардеец погиб на месте, двое — госпитализированы. В Opel трое травмированных. Водитель задержан. Соболезнования семье погибшего. Выздоровления пострадавшим", — написал он.

Напомним, ранее в Одессе произошло жестокое убийство владельца сети антикварных салонов. Грабители проникли в дом, расположенный в элитном пригороде, подвергли пыткам пожилого хозяина и вынесли немалое количество ценных вещей.

Стоит добавить также, что в преддверии выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта, на улицы украинских городов вышли патрули, составленные из бойцов спецназа СБУ "Альфа". Под их охраной будут находится места скопления большого количества граждан – центральные улицы, вокзалы, аэропорты и автовокзалы.

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Тег ДТП, Одесса, нацгвардия, гвардеец, смертельное ДТП

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