Страшный пожар в центре Одессы: в полиции рассказали о проблемах расследования

Фото: ГСЧС

После страшного пожара в центре Одессы, когда сгорел корпус колледжа на улице Троицкой, сотрудники учреждения запрещают студентам общаться со следователями.

Об этом заявил начальник управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, выступая с отчетом в областном совете.

"В полицию поступила информация о том, что студентам запрещают общаться со следователями и сообщать о колледже… Поэтому я прошу учеников никого не бояться, и сотрудничать со следствием, а в случае давления на них, сообщать об этом полиции для применения соответствующих мер", – заявил полицейский.

Также Бех заявил, что в ходе расследования удалось выяснить – в день пожара, 4 декабря, на занятия должны были явиться 230 студентов, но фактически присутствовало 172 человека, из которых своевременно успели покинуть здание, с помощью спасателямей и самостоятельно, 165.

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Из них 11 человек получили телесные повреждения, а одна студентка – Ксения Бабенко, 2003 года рождения, умерла по дороге в больницу. В момент возгорания в колледже находилось 35 сотрудников, из которых 27 были эвакуированы.

"При этом эвакуация с 4-6 этажей фактически была невозможна. Шансов спастись у людей практически не было", – сказал Бех.

Во время допросов руководство колледжа и преподаватели заявили, что в сентябре и ноябре текущего года в учреждении проводился инструктаж по технике противопожарной безопасности, тем не менее, никто из студентов не мог вспомнить о проведении таких занятий.

Следствие установило, что на этих этажах была проведена реконструкция (перепланировка), которая затруднила выход людей на улицу, и сейчас проверяется законность данных работ. Быстрому распространению огня и повышенной токсичности продуктов горения также способствовал стройматериал – "вагонка", которую использовали в колледже во время ремонта.

Кроме того, он добавил, что здание имело три входа, один из которых во время пожара был закрыт.

Напомним, недавно стали известны имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже на улице Троицкой. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем. Подтвердилось, что погибли те люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

Также мы сообщали, что в качестве основной версии пожара рассматривается неисправность электропроводки.

Между тем в Одессе Киевский райсуд уже отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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