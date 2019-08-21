Страшный пожар в Одессе: постояльцам нужны вещи и билеты домой

Спустя пять дней после трагического пожара, который унес жизни девяти человек, здание одесской гостиницы "Токио Стар" все еще стоит за красно-белой оградительной лентой. Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил владельца гостиницы Вадима Черного под стражу сроком на два месяца без права внесения залога.

Между тем, на базе одесского лицея "Олимпиец", что на улице Дача Ковалевского, 85, вчера еще оставались девять постояльцев сгоревшей гостиницы. Среди них как украинцы, так и иностранцы.

К слову, часть приезжих из других стран бесплатно поселили в четырех других отелях города. По словам вице-мэра Павла Вугельмана, люди в "Олимпийце" будут обеспечены жильем и питанием до 22 августа. Уже на следующей день туда должны заехать дети, но тем, кто останется, обещают найти другое пристанище.

"Потенциально, у нас могут остаться только два гражданина Украины. Им будет предоставлено другое жилье, не в лагере", — заявил Вугельман.

По словам чиновника, сейчас в распоряжении людей в лагере есть транспорт, который может доставить их, например, на вокзал или другую локацию.

"Им оказывается всевозможная помощь и по восстановлению документов, и по предоставлению новой одежды, средств гигиены, мобильных и зарядных устройств", — добавил Вугельман.

Тем временем в чате погорельцев в популярном мессенджере, как нам удалось выяснить, говорят, что не всем удалось решить вопрос со временным местом проживания сразу. Многим, пожаловались постояльцы, еще не вернули деньги за гостиницу, а некоторым не хватает одежды и элементарных предметов гигиены.

"У нас осталось после пожара: на мне — белье, шорты, майка, обувь, на муже — шорты и майка, обувь. Мы успели схватить паспорта, сумочку мою с деньгами — 20 долларов и 300 гривен возвращенного задатка и чудом не забыли зарплатную карточку. Все остальное сгорело", — рассказала гостья из Беларуси Татьяна Павлюкова, добавив, что они с мужем уже вернулась в Минск и собираются подавать в суд на гостиницу.

Турист из Польши Станислав показал фото своего чемодана, который попросту поплавился от высокой температуры. Те постояльцы, которые еще не покинули Одессу, вчера составили список того, в чем нуждаются в первую очередь. Людям, судя по переписке, нужны свитера, куртки, джинсы, обувь, шорты, нижнее белье, предметы личной гигиены. Многие же просто просят помочь с билетом, чтобы вернуться домой. Возмущает пострадавших и позиция отеля.

"Ни компенсации, ни возврата денег, ни помощи я от этой конторы не увидела. Сейчас он жертвой выйдет", — посетовала одна из постоялиц, комментируя заявление владельца "Токио-Стар", опубликованное в СМИ.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама