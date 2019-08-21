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Страшный пожар в "Токио Стар": установлена личность седьмой жертвы

21 августа, 15:39

Виктор Борисенко

Остались неопознанными тела двух жертв происшествия

/ Фото: Сегодня

Установлена личность еще одного человека из числа погибших при пожаре в одесской гостинице. Как заявили в пресс-службе областного управления Нацполиции, ею оказалась 42-летняя женщина, которая приехала на отдых из Сумской области.

"Мероприятия по идентификации еще двух человек – ребенка и мужчины – продолжаются", - сообщили копы.

Ранее уже опознали парня 17 лет и 18-летнюю девушку, приехавших из Одесской области, а также мужчину и женщину из Киева, которым было 24 и 23 года.

Также опознали 58-летнего жителя Днепропетровской области и туристку из Австралии, которой было 73 года.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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Одесса пожар жертва Токио Стар

Источник: Сегодня

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