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Страсти по Летнему театру: в Одессе снова разгорелся конфликт

Сегодня, 19:07

Общественники составили обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову

На входе стояли охранники. Фото: facebook.com
На входе стояли охранники. Фото: facebook.com.

В Одессе вновь разгорелся конфликт вокруг Летнего театра. В выходные волонтеры, которые в течение нескольких месяцев приводили в порядок эту территорию и убирали там мусор, не смогли провести очередной субботник, поскольку доступ на площадку перекрыли.

Как рассказала экоактивист Светлана Подпалая, в пятницу на территории начались строительные работы по заказу ООО "Летний театр" согласно решению горисполкома от 28 марта. 

"Демонтаж, который они производят, незаконный, поскольку на территории парка-памятника любые работы могут проводиться только с разрешения Министерства культуры и областного органа охраны культурного наследия", — заявила активистка.

В результате общественники составили обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием начать расследование этого факта. 

В свою очередь глава ООО "Летний театр" Дмитрий Шпинарев считает, что активисты устроили провокацию: "Мы начали уборку и приведение в порядок территории театра. Вывоз мусора займет дней пять. Затем будем менять старую плитку. Любой, кто хочет, может подойти в театр и это увидеть".

Ранее мы писали, что в Одессе снова произошли стычки в Летнем театре.

Напомним, общественники заявили, что Летний театр в Горсаду хотят застроить, а деревья на его территории — спилить

Возмущенные одесситы собрались на акцию протеста, которая переросла в конфликты с полицейскими

Ситуацией вокруг спорного участка заинтересовались даже в Одесской ОГА.

"Я принял решение инициировать проверку законности действий, которые сделали возможным потенциальное строительство торгово-развлекательного центра на территории Летнего театра, – заявил губернатор Одесской области Максим Степанов. – Кроме того, я рекомендую горсовету Одессы провести переговоры с инвестором о том, чтобы выделить альтернативный участок для застройки".

Летний театр, по мнению чиновника, должен остаться общественным местом. Степанов предположил, что разместиться на территории Горсада смогут авторы проекта "Зеленый театр", который до этой осени работал в парке Шевченко. Администрация арт-пространства заявила, что лето 2017 года может оказаться последним в работе театра из-за непомерно высокой арендной платы за землю. 

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Тег активисты, театр, демонтаж, конфликт, летний театр

Вы сейчас просматриваете новость " Страсти по Летнему театру: в Одессе снова разгорелся конфликт". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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