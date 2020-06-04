Стрельба и разборки на "Седьмом километре" в Одессе: появились новые подробности (фото и видео)

Полицейские установили, что среди нападавших были сотрудники одной из охранных фирм

После стрельбы и массовой драки на рынке "Седьмой километр" в Одессе полицейские ведут расследование по двум статьям Уголовного кодекса, причем нарушения закона заметили в и действиях нападавших, и в действиях потерпевших.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, действия правонарушителей квалифицировали по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "групповое нарушение общественного порядка". Ранее было открыто производство по статье "хулиганство".

"Сейчас полицейские установили пятерых активных участников этого правонарушения. Решается вопрос о правовой квалификации действий каждого из них, а также проводятся меры по установлению причастности к преступлению других лиц", – говорится в сообщении.

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В полиции подчеркнули также, что нарушение закона отмечено и со стороны потерпевших, которые, "вооружившись травматическим оружием и битами, умышленно повредили имущество предпринимателя".

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Как известно, 2 июня на рынке "Седьмой километр" группа людей ворвалась в магазин тканей, где устроила погром со стрельбой, были ранены два человека.

В тот же день было установлено местонахождение двух микроавтобусов, на которых скрылись злоумышленники, а также их водители.

Видео: Нацполиция

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Напомним, ранее один из владельцев магазина, который подвергся нападению, рассказал, что причиной "разборок" считает конфликт из-за неаккуратно припаркованного автомобиля, позже приведшего к драке.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее в Приморском районе Одессы произошло дерзкое ограбление. Злоумышленники у банковского учреждения напали на мужчину. После этого в городе и прилегающих районах области был введен специальный оперативный план "Перехват".

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