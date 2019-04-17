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Стрельба на контрольном пункте под Одессой: в полиции рассказали подробности

Сегодня, 07:40

В результате инцидента один человек получил ЗЧМТ, еще один – рваную рану затылка

Фото: Facebook Руслан Форостяк
Фото: Facebook Руслан Форостяк.

Вооруженное нападение на контрольном пункте "Дачное" в Одесской области в полиции назвали разборками активистов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника областного управления Нацполиции Руслан Форостяк.

"Выглядит пока это так – одна группа активистов напала на другую, устроила уже привычную в наши дни разборку "активистов", нанеся ущерб имуществу и здоровью", – говорится в сообщении.

Также Форостяк сообщил, что на КП применялось травматическое оружие и биты: как со стороны нападавших, так и со стороны активистов. По его информации, в результате инцидента один человек получил закрытую черепно-мозговую травму, еще один – рваную рану затылка.

"Действия правоохранителей, которые были рядом с местом происшествия, и якобы не вмешивались, будут проанализированы отдельно", – отметил Форостяк.

Ранее мы писали о том, что в Одесской области на весовом комплексе вооруженные злоумышленники напали на сотрудников "Укртрансбезопасности" и представителей общественной организации "Украинский транспортный союз". Об этом сообщили представители общественной организации "Украина – это мы", которые побывали на месте происшествия. 

Напомним, ранее стрельба произошла в центре Харькова. Неизвестный мужчина из травматического оружия ранил человека, который был госпитализирован.

Также мы сообщали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали

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Тег Одесса, нападение, одесская область, кп, Форостяк

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