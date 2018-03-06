Стрельба на Привозе: водитель напал на охранника парковки

Ссора началась после того, как водитель микроавтобуса Mercedes повредил шлагбаум на парковке

В ночь на вторник ссора между водителем микроавтобуса и охранником парковки закончилась стрельбой.

Конфликт произошел в Одессе возле рынка "Привоз". В отделе коммуникации ГУ НП в Одесской области говорят, что ссора началась после того, как водитель микроавтобуса Mercedes повредил шлагбаум на парковке.

"Во время словесной перепалки он совершил несколько выстрелов из травматического оружия, после чего исчез на авто в неизвестном направлении", — говорят в облуправлении полиции.

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У пострадавшего 45-летнего работника паркинга медики диагностировали повреждение предплечья и после оказания первой помощи назначили амбулаторное лечение.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника. Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований, мужчине инкриминируют хулиганство.

Напомним, в Запорожье мужчина решил пристрелить своего соседа.

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