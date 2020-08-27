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Стрельба в Одессе: мужчина открыл огонь по шумным соседям (видео)

27 августа, 18:19

Руслан Ровик Руслан Ровик

Мужчина возмутился шумным поведением соседей и решил их наказать

В Одессе конфликт между соседями из-за громкой музыки закончился стрельбой. Два человека пострадали, им понадобилась медицинская помощь.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, ссора произошла между 39-летним мужчиной и 21-летней девушкой, которые живут по соседству в частном секторе.

"Около трех часов ночи произошел конфликт из-за того, что девушка якобы в компании друзей слишком громко включила музыку дома. Возмущенный этим мужчина несколько раз наведывался к соседке с просьбой прекратить шум, но в ответ слышал только оскорбления", - говорится в сообщении.

Разозленный таким отношением соседки, одессит вернулся к себе, взял травматический пистолет и решил повторить свою просьбу о тишине. Увидев оружие, компания бросилась ее отнимать.

Завязалась стычка, в ходе которой прогремел выстрел – пуля попала в ногу девушке, а владелец пистолета получил несколько ссадин и синяков.

"И мужчина, и девушка обратились с заявлениями в полицию. По факту нанесению людям легких телесных повреждений было начато досудебное расследование", - добавили полицейские.

В то же время копы напомнили, что возникает немало конфликтных ситуаций в связи с нарушением "закона тишины", в соответствии с которым запрещен громкий шум с 10 часов вечера до 8 утра, а в выходные и праздничные дни – круглосуточно.

Видео: Нацполиция

"Если эти правила нарушаются, прежде всего нужно попытаться мирно решить ситуацию, сделав нарушителю замечание. Если это не действует – вызывайте полицию", - предложили стражи порядка.

Напомним, недавно мы сообщали о том, что в Киеве мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры по людям во дворе.

Ранее похожий инцидент произошел в селе Броварского района. Там мужчина открыл стрельбу по людям, отдыхавшим у озера.

Кроме того, возле станции метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

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Одесса соседи стрельба выстрелы

Источник: Сегодня

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