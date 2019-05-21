Стройки Одессы: компании ориентируются на аренду, а люди ищут жилье до 30 000 долларов

Что появится на месте судоремонтного и как массовая застройка влияет на жизнь города























Одессу продолжают активно застраивать, причем не только в спальных районах, но и в центре. Строительные компании уже добрались до территории бывшего Одесского судоремонтного завода, что между спуском Маринеско и Приморской улицей: в ближайшие несколько лет тут планируют возвести новый жилой комплекс. "Сегодня" выяснили, что появится на месте судоремонтного и как массовая застройка влияет на жизнь города.

Сейчас территория бывшего завода, скрытая за темным строительным забором, пустует. Ее охраняют несколько мужчин. Масштабные строительные работы пока не ведутся, и лишь со стороны спуска реставрируют старую арку. Сносить ее не собираются, рассказали нам рабочие, стоящие на лесах. На территории квартала, среди прочего, обещают построить ресторан, кафе, ночной клуб, фитнес-центр, гипермаркет, офисный центр и центр детского развития, а со стороны ул. Приморской еще и два 24-этажных дома.

Участок с высотками, уверяют на сайте застройщика, находится за пределами исторического ареала, высота построек внутри которого не должна превышать 18,6 метра. Нам же после ознакомления с Генпланом города показалось, что граница проходит аккурат по этой территории. Впрочем, на этом же сайте уже "висит" разрешение на выполнение строительных работ, выданное местным ГАСКом.

Еще две высотки вскоре вырастут на Гагаринском плато, что в Аркадии, так что тенденция к массовой застройке многоэтажными зданиями центральной и приморской части города набирает обороты. Но, по мнению одесского архитектора-урбаниста Марии Смирновой, темпы застройки не оправдывают спроса.

"Если посмотреть на демографическую и социальную картину в Украине — население неустанно сокращается. Есть высокая вероятность того, что в ближайшем будущем все эти новострои некому будет заселить", — считает наша собеседница.

Многие застройщики ориентируются на то, что их "квадраты" будут сдаваться в аренду, особенно это касается прибрежной зоны, поэтому большую часть времени (примерно с середины сентября до середины мая) такие квартиры стоят пустые. Да и в курортный сезон там зачастую можно найти свободное жилье. Обратите внимание на окна новостроек в районе Аркадии в вечернее время — в большинстве из них свет не горит, зато на балконах время от времени встречаются баннеры с текстом "Продам".

Еще одна проблема — точечность и несистематичность застройки, что влечет за собой инфраструктурные проблемы: из-за большой концентрации людей в определенном районе, по словам Смирновой, появляются очереди в школы и детсады, увеличивается количество автомобилей на дороге, отсюда — хаотичная парковка и заторы.

Одесский риелтор Вячеслав Мельник отмечает, что спрос на новостройки пока есть, а количество новых домов способствует появлению качественно новых архитектурных проектов. Но с какой целью люди инвестируют в новостройки, чтобы переехать туда, подзаработать на перепродаже или сдавать в аренду, нужно изучать более детально, поясняет он. К тому же это зависит от самого дома, его расположения.

"Нельзя дать определение всем новостроям как одной большой стройке", — говорит риелтор.

По данным популярного онлайн-портала недвижимости на начало года, в городе продаются квартиры от застройщиков в 102-х жилых комплексах. Максимально востребовано жилье стоимостью до $30 000. Более дорогое покупают реже.

Средняя цена за "квадрат" в Приморском районе составляет 26 300 грн, в Киевском — 19 600 грн, в Малиновском — 15 300 грн, а в Суворовском — 14 700 грн. Добираться из последнего в центр города дольше, поэтому и жилье обходится там дешевле.

Экология: дома "съедают" деревья

По мнению главы общественной организации "Сохраним Одессу сами" эколога Юрия Никитина, массовая застройка несет реальную экологическую угрозу для города.

"В Приморском районе города строить практически негде. Разве что за счет зеленых зон. Для Одессы исчезновение зеленых зон — это реальная опасность. Могу сказать, что уничтожено уже много. В первую очередь это касается зеленых зон ограниченного пользования — санаториев, домов отдыха", — рассказал нам Никитин.

По его словам, если в ближайшем будущем ситуация не изменится, город ожидает повышение температуры и возвращение пылевых бурь.

"В городе температура воздуха всегда выше, но без зеленых насаждений ситуация начнет ухудшаться. Если продолжать в том же духе, могут вернуться пылевые бури, — добавляет эколог. — Там, где будут высотные строения, возможно усиление ветров. А увеличение площади асфальтового покрытия приведет к увеличению ливневых стоков".

Напомним, Одесса может получить новый современный многофункциональный Дворец спорта. На днях народных избранников Южной Пальмиры в экстренном порядке собрали на внеочередную сессию, чтобы обсудить разработку проекта строительства инфраструктурного объекта напротив нового терминала одесского аэропорта. Депутаты дали добро на разработку большинством голосов, а мы выяснили, как будет выглядеть будущий спорткомплекс.

Кроме того, в Одессе обновляют парк Космонавтов. Зеленую зону, расположенную на углу Фонтанской дороги и проспекта Гагарина, приводят в порядок за счет общественного бюджета-2019.

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