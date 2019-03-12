В Одессе проверят стройку, где на днях из-за сильного ветра рухнула стена

Рядом со стройплощадкой травмировалась пенсионерка

Выезд со двора в день обвала. Фото: Антонина Селина / Facebook.

В Одессе проверят стройку, где на днях из-за сильного ветра рухнула стена Полина Мордынская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7fa/82b/5c87fa82b383b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7fa/82b/5c87fa82b383b.jpg 2019-03-12T20:36:00+02:00 Одесса Рядом со стройплощадкой травмировалась пенсионерка

Одесское управление государ­­ст­­венного архитектурно-строи­­тель­­ного контроля проверит строй­­ку на проспекте Академика Глуш­­ко, где на днях из-за сильного ветра рухнула стена. Чиновников интересует "исполнение технических и авторских решений" на объекте.

По словам местных жителей, во время ЧП пострадала 84-летняя женщина.

"Характер ранений: сотрясение мозга, частичная потеря памяти, перелом носа, рваные раны", — рассказала одесситка Антонина Селина.

Впрочем, у чиновников своя версия случившегося: мол, на самой стройке пострадавших не было, а женщина травмировалась в 100 метрах от нее.

"Насколько нам известно, мы общались с заказчиком строительства, пострадавших не было. Шла женщина, которая споткнулась, упала за 100 метров от стройки. Строители вышли и женщине помогли", — заявил и. о. начальника управления Александр Авдеев.

Пострадавшая обратилась в полицию, где уже начали расследование.

Также мы писали, что на проспекте Небесной Сотни, 14 в Одессе в результате сильных порывов ветра упало дерево, и пострадал местный житель. Как сообщают очевидцы, у мужчины серьезно повреждена стопа. В пресс-службе мэрии отметили, что у пострадавшего медики диагностировали два перелома. Его госпитализировали.

Напомним, 13 января в Одессе на стройплощадке пляжа "Ланжерон" строительный кран упал на рабочего, в результате чего мужчина погиб.

Также мы писали, что в Одессе более сотни митингующих вышли на акцию против строительства комплекса для дрессировки породистых собак на месте исторического парка. По другую сторону баррикад оказались владельцы четверолапых, которые пришли отстоять строительство. Дошло до сноса ограждения и столкновений с полицией.

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АВТОР: Полина Мордынская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.