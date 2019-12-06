Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Студенты Одесского колледжа возобновят обучение после пожара: где будут учиться

6 декабря, 20:53

Для проведения занятий выделили аудитории Одесского финансово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостиннично-ресторанного бизнеса, в ранее вспыхнул пожар, возобновят обучение 9 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который пострадал от пожара, восстановят обучение уже в понедельник, 9 декабря 2019. Для этого предоставлено помещение и аудитории по инициативе Совета директоров колледжей области", – указывается в сообщении.

Реклама

Для проведения занятий выделили аудитории Одесского финансово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета. Ещё часть занятий будет проводиться в другом корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который расположен на улице Героев Крут.

В тренде
Появилось видео начала пожара в одесском колледже, снятое студентом
Фото: ГСЧС

Напомним, что в Сети появилось видео начала пожара в Одесском колледже экономики , в результате которого, по данным на 17:00, погибли четыре человека (четвертой жертвой стал директор Института морской биологии Борис Александров), еще 12 остаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбирать тлеющие завалы, под которыми могут находиться десяток людей.

Напомним, по поручению премьер-министра 6 декабря для расследования причин пожара в колледже на Троицкой Кабмин сформировал специальную комиссию.

Напомним, что в среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Одесса студенты обучение колледж пожары

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видеоУкраина
Пожар в Одессе: погибла 17-летняя девушка, стало известно имя
Пожар в Одессе: погибла 17-летняя девушка, стало известно имяОдесса
Съемка порно в кабинете гинеколога в Одессе: появились подробности
Съемка порно в кабинете гинеколога в Одессе: появились подробностиОдесса
Крупный пожар в центре Одессы: в сети сообщают о первой жертве
Крупный пожар в центре Одессы: в сети сообщают о первой жертвеОдесса
Пожар в Одессе: люди прыгали из окон прямо на пожарных (видео)
Пожар в Одессе: люди прыгали из окон прямо на пожарных (видео)Одесса
Говорил, что умирает: на пепелище в Одессе девушка ждет брата
Говорил, что умирает: на пепелище в Одессе девушка ждет братаОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...