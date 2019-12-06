Студенты Одесского колледжа возобновят обучение после пожара: где будут учиться

Фото: dumskaya.net

Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостиннично-ресторанного бизнеса, в ранее вспыхнул пожар, возобновят обучение 9 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который пострадал от пожара, восстановят обучение уже в понедельник, 9 декабря 2019. Для этого предоставлено помещение и аудитории по инициативе Совета директоров колледжей области", – указывается в сообщении.

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Для проведения занятий выделили аудитории Одесского финансово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета. Ещё часть занятий будет проводиться в другом корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который расположен на улице Героев Крут.

В тренде Появилось видео начала пожара в одесском колледже, снятое студентом

Напомним, что в Сети появилось видео начала пожара в Одесском колледже экономики , в результате которого, по данным на 17:00, погибли четыре человека (четвертой жертвой стал директор Института морской биологии Борис Александров), еще 12 остаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбирать тлеющие завалы, под которыми могут находиться десяток людей.

Напомним, по поручению премьер-министра 6 декабря для расследования причин пожара в колледже на Троицкой Кабмин сформировал специальную комиссию.

Напомним, что в среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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