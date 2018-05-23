Стычка в Одессе: активисты забросали полицейских яйцами

В Одессе четырех активистов организации "Народный щит правосудия" доставили в райотдел за то, что те забросали полицейских яйцами. Инцидент произошел на акции общественников возле офиса патриотической организации "РГБ". Об этом сообщил корреспондент "Сегодня".

Около 50 активистов пикетировали офис организации "РГБ", представители которой закрылись за железными воротами. Несколько человек из "Народного щита правосудия" начали кидать яйца и попали в прибывших на место полицейских.

Глава общественной организации "Народный щит правосудия" Анатолий Мельниченко сообщил корреспонденту "Сегодня", что они собрались на мирную акцию из-за высказывания в их адрес руководителя организации "РГБ" в Facebook. Так, он назвал "Народный щит правосудия" ромской организацией. Они требовали извинений.

Перед воротами возле офиса выстроился кордон полиции, который разделил стороны.

Как сообщил начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Иван Ищенко, полицейские доставили в райотдел четырех человек, которые бросали яйца в правоохранителей.

Спустя некоторое время пикетирующие разошлись. Вышедшие к журналистам активисты "РГБ" сообщили, что сегодняшняя акция была местью им за попытку закрыть офис предпринимателя-криптовалютчика Ромы Купера. Инцидент произошел несколько дней назад, 21 мая.

Напомним, тогда активисты "РГБ", "Автомайдана" Евгения Резвушкина, "Самообороны" и "Национального сопротивления" штурмовали офис предпринимателя Романа Купера. Офис обороняли активисты организации "Народный щит правосудия" и охранная фирма "Самсон". Активисты со стороны Гордиенко закидали оппонентов аммиаком, яйцами и другими продуктами. Также было разбито несколько машин охранной фирмы.

Ранее мы писали, что украинские националисты прошли маршем по центральным улицам Одессы.

Напомним, активисты проникли в здание гостиницы "Большая Московская" на ул. Дерибасовской, которое является памятником архитектуры и уже более пяти лет закрыто. На балконах они вывесили плакаты с надписями: "Это собственность одесситов" и "Открыто для людей".