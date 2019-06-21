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Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Даши Лукьяненко: появились фото и видео

21 июня, 17:22

22-летний мужчина признался в страшном преступлении

В Одессе Киевский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста подозреваемому в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова. Соответствующее решение приняла судья Юлия Федулеева.

Тарасова арестовали на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемый свою вину не отрицал и, отвечая на вопрос о причинах убийства, ответил: "Не знаю". Мужчина согласился с мерой пресечения.

Также во время заседания он рассказал, что пригласил Лукьяненко "зайти на минуту" во двор, после чего затащил в помещение и убил. Кроме того, в ходе заседания стало известно, что отец фигуранта отбывал пять лет наказания за попытку изнасилования.

Как сообщалось, тело пропавшей Даши Лукьяненко было найдено после напряженных поисков 19 июля. Ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было не известно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии Украины, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.


Проводились обыски и подворовые обходы, прочесывались поля, посадки, овраги и заброшенные строения, на въезде в Ивановку работали посты полиции. Также велись поиски с воздуха.

Кроме того, полиция задержала мошенника за вымогательство 10 тысяч долларов у родителей девочки, пропавшей 13 июня в Ивановском районе. Как сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, у родителей Даши Лукьяненко мошенник вымогал крупную сумму, пытаясь нажиться на их горе.

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Тег Одесса, суд, одесская область, мера пресечения, подозреваемый

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УНИАН

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