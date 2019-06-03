Суд над чиновниками: в деле "Краяна" новые подвижки

Обвинители уменьшили сумму ущерба и признали, что город нуждался в здании

Геннадий Труханов. Фото: УНИАН.

Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) изменили обвинительный акт по делу о растрате бюджетных средств, фигурантом которого среди прочих является мэр Одессы Геннадий Труханов. Напомним, помимо рулевого города, обвиняемыми по так называемому делу "Краяна" (речь о покупке одного из зданий бывшего завода "Краян" для проекта Евромэрии) проходят еще семь человек, включая чиновников мэрии и бизнесменов. Главным изменением стала сумма ущерба, нанесенная, по мнению следствия, территориальной громаде.

О необходимости изменений обвинительного акта прокуроры САП заявили в апреле. Из-за отсутствия документа заседания постоянно переносились, что вызывало возмущение у коллегии судей. Они даже заявляли, что глава САП Назар Холодницкий делает все, чтобы затянуть процесс, чем подрывает авторитет Малиновского райсуда Одессы, который рассматривает дело.

Новый обвинительный акт представили во время заседания в пятницу. "Сегодня" побывали на нем и выяснили, что главным изменением в документе стало снижение якобы "отмытых" из бюджета денежных средств. Так, сумма ущерба уменьшилась вдвое — со 185 млн грн до 92 млн грн.

Как пояснил прокурор Максим Кравченко, к такому выводу в САП пришли не только из-за сделанной еще в 2017-м экспертизы, показавшей, что реальная рыночная стоимость купленных мэрией зданий составляет примерно 92,5 млн грн.

"Во время судебного разбирательства мы выяснили, что у территориальной громады Одессы действительно была необходимость приобрести место для размещения хотя бы части исполнительных органов. По предварительной версии стороны обвинения, территориальной громаде вообще были не нужны помещения", — рассказал прокурор.

Кроме того, во время разбирательства выяснилось, что вывод эксперта, который стал основанием для определения рыночной стоимости здания для его покупки, был поддельным.

"Чиновники не видели указанное заключение до проведения сессии", — сказал Кравченко.

Также в акте видоизменили часть, касающуюся директора ООО "Девелопмент Элит" Петра Загодиренко (продавца админздания). В САП посчитали, что Загодиренко лично не принимал участия в попытке легализовать полученные от одесской мэрии 185 млн грн. Тем не менее, по словам Кравченко, о таких действиях подсудимый наверняка знал и организовал перечисление этих денег со счета "Девелопмент Элит" другим компаниям.

Сторона обвинения подчеркнула: изменились только фактические обстоятельства, но никак не квалификация дела, да и позиция в отношении кого-либо из восьми фигурантов дела не смягчилась. Новый обвинительный акт, по настоянию адвокатов подсудимых, прокуроры зачитывали не целиком, а только те части, которые были изменены. В свою очередь сторона защиты заявила, что обновленный акт подали с нарушением процессуальных сроков. Продолжат читать обвинительный акт уже ближе к концу июня, когда некоторые члены коллегии судей вернутся из запланированного заранее отпуска.

Развал дела и влияние выборов

Одесский политолог Ярослав Католик считает, что смягчение формулировки обвинения в целом не меняет картину.

"По моему мнению, Труханов и его соратники виновны в совершении преступления, но дело в том, что у следствия не получится этого доказать. И скорее всего, я даже уверен, что дело развалится в суде", — считает политолог, отмечая, что если дело попадет в новосозданный Антикоррупционный суд, шансы на то, что обвиняемых привлекут к ответственности, значительно выше.

"Я думаю, дело уже на финальной стадии рассмотрения. И в течение нескольких месяцев уже будет поставлена точка и вынесено какое-то решение", — прогнозирует Католик.

Тем временем его коллега Геннадий Чижов считает судебное разбирательство политизированным и говорит, что время рассмотрения дела зависит от результатов парламентских выборов: "Думаю, что эти вопросы перенесут на конец июля, чтобы принять результаты выборов в парламент. Если партия "Доверяй делам" пройдет в парламент, то дело закроют, если нет — дело будет продолжаться".

Напомним, НАБУ подготовило новое дело Труханова. Мэр Одессы уже может почитать его перед судом.

Как сообщалось, рассмотрение дела "Краяна" в суде затягивается из-за того, что прокуроры САП игнорируют заседания.

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