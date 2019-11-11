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Суд отказался отпустить подозреваемых в изнасиловании девочек в Одессе

11 ноября, 22:36

Подозреваемых взяли под стражу без права на залог в конце октября

/ Фото: Pixabay

В Одессе апелляционный суд отказался отпустить из СИЗО четверых мужчин, подозреваемых в изнасиловании двух несовершеннолетних жительниц Беляевки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей четырем мужчинам.

"Таким образом, апелляционная инстанция отказала в жалобе защите подозреваемых в половом преступлении против девушек 15 и 17 лет. В частности, отказано в изменении меры пресечения на более мягкую", – отметили в пресс-службе.

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В ведомстве добавили, что по ходатайству Одесской местной прокуратуры №1 в конце октября мужчины взяты под стражу без права на залог.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Киевского отдела полиции Одессы (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Напомним, инцидент произошел в Киевском районе Одессы 18 октября. Как выяснилось, еще 5 августа один из подозреваемых познакомился в Instagram с несовершеннолетней, с которой в дальнейшем поддерживал дружеские отношения с помощью SMS-переписки и видеообщения. Вечером 17 октября он вместе с несколькими знакомыми приехал на автомобиле ВАЗ-2101 в Беляевку, где встретил вышеназванную девочку и ее подругу. Мужчины предложили несовершеннолетним поехать в Одессу. Вместе они приехали в дом, в котором и изнасиловали девочек.

Через некоторое время четверо мужчин в возрасте от 19 до 29 лет были задержаны и арестованы.

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Одесса суд подозреваемые изнасилование школьницы мера пресечения несовершеннолетние

Источник: УНИАН

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