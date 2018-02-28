Суд отказался отстранять Труханова с должности

Он едет в Одессу бороться с непогодой

Соломенский районный суд Киева отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в удовлетворении ходатайства об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова на время досудебного расследования.

Соответствующее решение было принято на заседании во вторник.

Представители гособвинения подчеркивали обоснованность обвинения и необходимость отстранения Труханова от должности сроком на 2 месяца, так как продолжение пребывания на посту мэра Одессы может повлечь определенные риски и помешать объективному расследованию дела.

Труханов и его защита настаивали на том, что ходатайство не подлежит удовлетворению, обосновывая свою позицию тем, что отстранение от должности может негативно отразиться на жизнедеятельности Одессы.

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После заседания суда Труханов отметил, что данное решение является объективным, поскольку он должен и дальше выполнять свои обязанности как выборное должностное лицо.

"Прямо сейчас я планирую выехать в Одессу, чтобы подключиться в полной мере к борьбе с непогодой, у нас уже подготовлена вся необходимая техника и приняты другие меры", – отметил мэр Одессы.

Как сообщалось, в понедельник Апелляционный суд не удовлетворил требование прокуроров о смене меры пресечения для одесского градоначальника, оставив в силе решение коллег первой инстанции, которые отпустили Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова. Тем не менее служители Фемиды приняли решение арестовать имущество мэра, указанное в его электронной декларации.

Напомним, мэра Одессы задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля, когда он прилетел из Варшавы.

Всего сообщение о подозрении получили шесть человек, и еще двое находятся в розыске.

Фигуранты дела, по мнению следствия, причастны к схеме с нанесением ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года Одесский городской совет приобрел здание за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела это здание на аукционе за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО. Позже счета этой компании были арестованы.

Осенью 2017 года один из депутатов Одесского облсовета, который якобы является бенефициаром этой компании, попытался дать взятку сотруднику НАБУ за снятие ареста со счетов.