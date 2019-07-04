Суд по делу "Краяна": в Одессе чтение приговора Труханову и его подчиненным займет 25 часов

В Малиновском районном суде чтение приговора прервалось "минированием"

Мэр Одессы в здании Малиновского райсуда. Фото: УСИ.

В Одессе судебные слушания по так называемому делу "Краяна" вышли на финальную стадию – 4 июля, спустя восемь месяцев после начала заседаний, в Малиновском районном суде начали зачитывать приговор.

Мэру города Геннадию Труханову и ряду городских чиновников, которым вменяют "завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением" при покупке городом одного из зданий бывшего завода "Краян".

Как передает корреспондент "Сегодня" из зала суда, за час с лишним коллегия судей успела зачитать лишь малую часть текста приговора, которая касалась описания процесса покупки в 2016 году административного здания бывшего завода "Краян".

По мнению обвинения, фигуранты дела вступили в сговор и, в том числе злоупотребляя своими служебными полномочиями, завладели деньгами городского бюджета на сумму 92,7 миллионов гривен. Коллегия судей предупредила, что на оглашение приговора уйдет не один рабочий день.

"На оглашение приговора у нас уйдет около 25 часов", – заявил председательствующий судья Сергей Черевко.

После этого все присутствующие покинули зал в связи с сообщением о минировании. Покинув зал суда, Геннадий Труханов в очередной раз заявил, что считает дело сфабрикованным.

Напомним, ранее сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры изменили обвинительный акт по делу о растрате бюджетных средств, фигурантом которого среди прочих является мэр Одессы Геннадий Труханов. Главным изменением стала сумма ущерба, нанесенная, по мнению следствия, территориальной общине.

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