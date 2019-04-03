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Суд по делу о покупке завода "Краяну": допрошены более сотни свидетелей

Сегодня, 21:15

Следующее заседание состоится 4 апреля

Фото: Дана Митанова, "Сегодня"
Фото: Дана Митанова, "Сегодня".
Суд по делу о покупке завода "Краяну": допрошены более сотни свидетелей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4f7/8ca/5ca4f78ca42dd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4f7/8ca/5ca4f78ca42dd.jpg Одесса Следующее заседание состоится 4 апреля

В Малиновском районном суде Одессы по делу о покупке завода "Краян", в которой фигурирует городской голова Геннадий Труханов, уже допросили более сотни свидетелей. 

Сегодня в суде продолжился допрос свидетелей в уголовном производстве по обвинению Труханова и других лиц в завладении 185 млн грн при покупке здания обанкротившегося завода.

В частности, была допрошена главный специалист по приватизации департамента коммунальной собственности горсовета Анна Проскурякова. Отвечая на вопросы представителя обвинения, она говорила, как правило, что ничего не помнит. 

Несколько депутатов горсовета, в числе которых Дмитрий Палпатин (фракция Труханова ("Доверяй делам") также заявили, что не помнят, обсуждалась ли цена здания.

Ряд свидетелей сегодня в суд явились. 

Накануне на заседании были допрошены четыре свидетеля, заявленные обвинением.

Как отметили в пресс-службе САП, также вчера, 2 апреля, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о вызове свидетеля, проживающего за рубежом, и исключил его из заявленного перечня.
По состоянию на среду заслушано 103 свидетеля.

Следующее заседание состоится 4 апреля.

Как сообщалось, ТОП-чиновникам Одессы выдвинули обвинение по делу "Краяна". В злоупотреблении служебным положением обвинили восемь человек.

Мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с другими должностными лицами обвиняется в завладении средствами местного бюджета при покупке горсоветом по заведомо завышенной стоимости здания, ранее входившего в целостный имущественный комплекс обанкротившегося завода "Краян". 

Речь идет о покупке здания бывшего завода "Краян" для так называемой Евромэрии по якобы завышенной цене: в сентябре 2016-го город заплатил за здание 185 млн грн, которая в начале того же года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 млн грн.

14 февраля 2018 года Труханов был задержан в аэропорту "Борисполь", на следующий день суд отпустил его на поруки народного депутата от БПП Дмитрия Голубова.

В октябре в НАБУ заявили о вручении обвинительного акта восьмерым фигурантам дела.
На скамье подсудимых – Труханов, вице-мэр Павел Вугельман, глава постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, глава муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директоры ООО "Девелопмент элит" (продавец админздания) Петр Загодиренко, ООО "Valton Group" Игорь Кравченко и предприятия "Брокбизнесконсалт" (оценщик) Галина Боданова.

14 ноября Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело о покупке здания завода "Краян" по существу.

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Тег суд, завод, махинации, труханов, Краян

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Источник:

УНИАН

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