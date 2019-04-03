Суд по делу о покупке завода "Краяну": допрошены более сотни свидетелей
Следующее заседание состоится 4 апреля
В Малиновском районном суде Одессы по делу о покупке завода "Краян", в которой фигурирует городской голова Геннадий Труханов, уже допросили более сотни свидетелей.
Сегодня в суде продолжился допрос свидетелей в уголовном производстве по обвинению Труханова и других лиц в завладении 185 млн грн при покупке здания обанкротившегося завода.
В частности, была допрошена главный специалист по приватизации департамента коммунальной собственности горсовета Анна Проскурякова. Отвечая на вопросы представителя обвинения, она говорила, как правило, что ничего не помнит.
Несколько депутатов горсовета, в числе которых Дмитрий Палпатин (фракция Труханова ("Доверяй делам") также заявили, что не помнят, обсуждалась ли цена здания.
Ряд свидетелей сегодня в суд явились.
Накануне на заседании были допрошены четыре свидетеля, заявленные обвинением.
Как отметили в пресс-службе САП, также вчера, 2 апреля, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о вызове свидетеля, проживающего за рубежом, и исключил его из заявленного перечня.
По состоянию на среду заслушано 103 свидетеля.
Следующее заседание состоится 4 апреля.
Как сообщалось, ТОП-чиновникам Одессы выдвинули обвинение по делу "Краяна". В злоупотреблении служебным положением обвинили восемь человек.
Мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с другими должностными лицами обвиняется в завладении средствами местного бюджета при покупке горсоветом по заведомо завышенной стоимости здания, ранее входившего в целостный имущественный комплекс обанкротившегося завода "Краян".
Речь идет о покупке здания бывшего завода "Краян" для так называемой Евромэрии по якобы завышенной цене: в сентябре 2016-го город заплатил за здание 185 млн грн, которая в начале того же года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 млн грн.
14 февраля 2018 года Труханов был задержан в аэропорту "Борисполь", на следующий день суд отпустил его на поруки народного депутата от БПП Дмитрия Голубова.
В октябре в НАБУ заявили о вручении обвинительного акта восьмерым фигурантам дела.
На скамье подсудимых – Труханов, вице-мэр Павел Вугельман, глава постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, глава муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директоры ООО "Девелопмент элит" (продавец админздания) Петр Загодиренко, ООО "Valton Group" Игорь Кравченко и предприятия "Брокбизнесконсалт" (оценщик) Галина Боданова.
14 ноября Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело о покупке здания завода "Краян" по существу.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Суд по делу о покупке завода "Краяну": допрошены более сотни свидетелей". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд по "Краяну": для дачи пояснений в Киев вызвали судей
В суде заявили, что данные действия детективов могут считаться "давлением"
Суд по "Краяну": как за год продвинулось дело в отношении Труханова
Чиновники уверяют: здание купили, соблюдая букву закона