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Суд по делу владельца сгоревшего одесского отеля объявил перерыв до утра

20 августа, 03:01

Ранее владельцу гостиницы "Токио Стар" Черному собирались избрать меру пресечения

/ Фото: Думская

Киевский районный суд Одессы объявил перерыв в заседании во время избрания меры пресечения владельцу сгоревшей гостиницы "Токио Стар" Вадиму Черному до утра вторника.

Об этом пишет одесское издание "Думская".

"Объявлен перерыв до 8:45", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в понедельник владельцу гостиницы "Токио Стар" Черному собирались избрать меру пресечения. Прокуратура Одесской области сообщила ему о подозрении по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия.

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Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

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Одесса суд пожар дело отель погибшие владелец Токио Стар

Источник: Думская

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