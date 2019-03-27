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Суд по "Краяну": для дачи пояснений в Киев вызвали судей

Сегодня, 16:32

В суде заявили, что данные действия детективов могут считаться "давлением"

Фото: ml.od.court.gov.ua
Фото: ml.od.court.gov.ua.
Суд по "Краяну": для дачи пояснений в Киев вызвали судей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b88/d9e/5c9b88d9e524d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b88/d9e/5c9b88d9e524d.png Одесса В суде заявили, что данные действия детективов могут считаться «давлением»

В Одессе коллегия судей заявила о вызове в Национальное антикоррупционное бюро Украины в связи с рассмотрением дела о покупке завода "Краян", в котором фигурирует мэр города Геннадий Труханов.
В частности, председательствующий в судебной коллегии Сергей Черевко заявил, что судей вызывают для дачи пояснений в Киев. Это стало известно сегодня на заседании по делу о "Краяне".

В суде заявили, что данные действия детективов могут считаться "давлением", а из-за их вызова в НАБУ для дачи пояснений, могут быть перенесены заседания по вышеназванному делу.

Кроме того, как сообщила представитель центра правого мониторинга "Гиднисть" Татьяна Герасимова, сегодня стало известно, что уголовное производство открыто в отношении свидетелей, которые отказались давать показания в суде. Дело открыто по ч. 1 ст. 385 (Отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Большинство свидетелей, которых вызывают в суд, являются чиновниками и депутатами Одесского городского совета. Почти все они утверждают, что ничего не помнят или отказываются от дачи показаний. В настоящее время допрошено более 70 свидетелей.

Для дачи пояснением в связи с "Краяном" вызывали для беседы также прокуроров. Из-за этого, как пояснили в суде, по ходатайству стороны обвинения уже были перенесены заседания, назначенные на 25 и 26 марта.

Вчера, 26 марта, в САП заявили, что Одесский горсовет до сих пор не вернул в бюджет 95 млн грн, переплаченные при покупке завода "Краян", хотя эти средства должны были поступить в бюджет около года назад.

Как сообщалось, ТОП-чиновникам Одессы выдвинули обвинение по делу "Краяна". В злоупотреблении служебным положением обвинили восемь человек.

Мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с другими должностными лицами обвиняется в завладении средствами местного бюджета при покупке горсоветом по заведомо завышенной стоимости здания, ранее входившего в целостный имущественный комплекс обанкротившегося завода "Краян". 

Речь идет о покупке здания бывшего завода "Краян" для так называемой Евромэрии по якобы завышенной цене: в сентябре 2016-го город заплатил за здание 185 млн грн, которая в начале того же года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 млн грн.

14 февраля 2018 года Труханов был задержан в аэропорту "Борисполь", на следующий день суд отпустил его на поруки народного депутата от БПП Дмитрия Голубова.

В октябре в НАБУ заявили о вручении обвинительного акта восьмерым фигурантам дела.
На скамье подсудимых – Труханов, вице-мэр Павел Вугельман, глава постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, глава муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директоры ООО "Девелопмент элит" (продавец админздания) Петр Загодиренко, ООО "Valton Group" Игорь Кравченко и предприятия "Брокбизнесконсалт" (оценщик) Галина Боданова.

14 ноября Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело о покупке здания завода "Краян" по существу.

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Тег суд, труханов, Краян

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Источник:

УНИАН

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