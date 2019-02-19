Суд по "Краяну": как за год продвинулось дело в отношении Труханова
Чиновники уверяют: здание купили, соблюдая букву закона
Исполнился ровно год с того момента, как мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение по делу "Краяна". 14 февраля 2018-го буквально с трапа самолета (рулевой города тогда вернулся из заграничной командировки) он отправился в столичный офис Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое вменяло ему и ряду городских чиновников "завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением".
Правоохранители считают, что здание бывшего одесского завода "Краян" на ул. Косовской, 2-д, где сегодня располагается так называемая Евромэрия, куплено по завышенной цене. Труханов отрицает обвинения. Сайт "Сегодня" выяснил, как за год продвинулось дело.
ОТ ПОДОЗРЕНИЯ К ОБВИНЕНИЮ. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ходатайствовала о выборе в качестве меры пресечения ареста с правом выхода под залог, рулевого Одессы отпустили на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова. Закончилась фиаско и попытка САП добиться отстранения Труханова от должности на время расследования.
В начале октября 2018-го рулевому Одессы, его заму, главе депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности, директору департамента коммунальной собственности и его заму, а также директору фирмы-продавца, представителю этой компании и оценщику вручили обвинительный акт. А уже 26 октября состоялось первое, подготовительное заседание по делу в Малиновском райсуде Одессы. САП ходатайствовала, чтобы слушания проходили в другом городе, но и здесь служители Фемиды не удовлетворили их требования.
В СУДЕ. С тех пор провели уже два десятка заседаний: завершили оглашать обвинительный акт и приступили к исследованию вещдоков. На одном из последних слушаний прокурор зачитывал 58-й и 59-й тома дела. К последнему прилагались 6 дисков с записями разговоров, которые решили слушать в закрытом режиме.
"Сегодня стало очевидным, что никакой группы не было, никакого сговора не было и никакого завладения бюджетными средствами также не было. Но это предстоит еще доказать, жалко потраченного времени: и вашего, и моего", — сказал по окончании Труханов, подчеркнув, что все действия, связанные с покупкой здания "Краяна", проводились в строгом соответствии с теми процедурами, которые предусмотрены регламентом работы горсовета.
Прокурор САП Максим Кравченко придерживается другой точки зрения.
"Их (обвиняемых и тех людей, которые, по данным следствия, так или иначе причастны к продаже здания. — Авт.) телефонные разговоры, их продолжительность, их проведение именно в определенные периоды и дни, а также их содержание указывают на то, что эти лица не только связаны между собой как давние друзья, а связаны именно одним и тем же обстоятельством: заинтересованностью в продаже указанного имущества именно по этой цене Одесскому городскому совету", — заявил Кравченко.
МНЕНИЯ. Одесский политолог Ярослав Католик, как и годом ранее, считает, что обвинительного приговора для властной верхушки не будет: "Одним из сигналов считаю то, что недавно подозреваемым вернули на ответственное хранение смартфоны, потому что их якобы не могли взломать".
Политолог Геннадий Чижов отмечает, что дело в отношении Труханова за год продвинулось. По крайней мере, в вопросе паспорта РФ. На заседании 12 февраля обвинители рассказали, что получили из РФ ответ: человек с именем, датой и местом рождения, как у мэра Одессы, получал российский паспорт, но его аннулировали в 2017-м.
По мнению Чижова, данными, которые получила САП, могут воспользоваться политоппоненты рулевого Одессы, чтобы взять реванш за поражение на местных выборах 2015-го. Но Труханов уже не раз заявлял, что российского гражданства не имеет и во время того заседания заявил, что считает вопрос с гражданством закрытым.
Ранее мы писали, что ТОП-чиновникам Одессы выдвинули обвинение по делу "Краяна". В злоупотреблении служебным положением обвинили восемь человек.
Речь идет о покупке здания бывшего завода "Краян" для так называемой Евромэрии по якобы завышенной цене: в сентябре 2016-го город заплатил за здание 185 млн грн.
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