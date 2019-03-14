Суд по "Краяну": начался допрос свидетелей
На скамье подсудимых оказались мэр Одессы Геннадий Труханов и ряд городских чиновников
Малиновский районный суд Одессы продолжает слушания по так называемому делу "Краяна". Напомним, на скамье подсудимых оказались мэр Одессы Геннадий Труханов и ряд городских чиновников, которых подозревает в покупке бывшего здания завода "Краян" по завышенной цене.
Как рассказали в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), на данном этапе идет опрос свидетелей.
"При участии прокуроров САП продолжили опрос свидетелей, заявленных стороной обвинения", — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что свои показания, по данным на среду, дал 51 человек. Среди них одесские общественники Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, на которых в августе 2018-го было совершено нападение: автомобиль, в котором они находились, взял на таран грузовик.
Сегодня во время очередного заседания допросы продолжили. Всего же у стороны обвинения больше сотни свидетелей. Судя по расписанию суда, сегодня в 10:00 слушания по делу продолжат
ся.
Ранее мы писали, как за год продвинулось дело в отношении Труханова.
Также мы сообщали, что ТОП-чиновникам Одессы выдвинули обвинение по делу "Краяна". В злоупотреблении служебным положением обвинили восемь человек.
Речь идет о покупке здания бывшего завода "Краян" для так называемой Евромэрии по якобы завышенной цене: в сентябре 2016-го город заплатил за здание 185 млн грн.
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