Суд по "Краяну": начался допрос свидетелей

На скамье подсудимых оказались мэр Одессы Геннадий Труханов и ряд городских чиновников

Фото: ml.od.court.gov.ua.

Суд по "Краяну": начался допрос свидетелей Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a8b/35e/5c8a8b35ee6aa.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a8b/35e/5c8a8b35ee6aa.png 2019-03-14T19:11:00+02:00 Одесса На скамье подсудимых оказались мэр Одессы Геннадий Труханов и ряд городских чиновников

Малиновский районный суд Одессы продолжает слушания по так называемому делу "Краяна". Напомним, на скамье подсудимых оказались мэр Одессы Геннадий Труханов и ряд городских чиновников, которых подозревает в покупке бывшего здания завода "Краян" по завышенной цене.

Как рассказали в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), на данном этапе идет опрос свидетелей.

"При участии прокуроров САП продолжили опрос свидетелей, заявленных стороной обвинения", — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что свои показания, по данным на среду, дал 51 человек. Среди них одесские общественники Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, на которых в августе 2018-го было совершено нападение: автомобиль, в котором они находились, взял на таран грузовик.

Сегодня во время очередного заседания допросы продолжили. Всего же у стороны обвинения больше сотни свидетелей. Судя по расписанию суда, сегодня в 10:00 слушания по делу продолжат

ся.

Ранее мы писали, как за год продвинулось дело в отношении Труханова.

Также мы сообщали, что ТОП-чиновникам Одессы выдвинули обвинение по делу "Краяна". В злоупотреблении служебным положением обвинили восемь человек.

Речь идет о покупке здания бывшего завода "Краян" для так называемой Евромэрии по якобы завышенной цене: в сентябре 2016-го город заплатил за здание 185 млн грн.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.