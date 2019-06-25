Суд по "Виктории": директор лагеря, в котором сгорели дети, оставили в СИЗО

Всего суд успел допросить 6 из 8 свидетелей

Фото: pushkinska.net

Директор детского лагеря "Виктория", в котором в 2017 году произошел пожар, унесший жизни трех детей, Петрос Саркисян пробудет в СИЗО еще два месяца. Сегодня во время очередного заседания в Киевском районном суде судья Виктор Чаплицкий продлил ему меру пресечения.

О продлении срока ходатайствовала прокуратура, отмечая, что обвинение обоснованно, риски не уменьшились, что доказывает поведение Саркисяна в зале суда. Возможность давления на свидетелей во время домашнего ареста, по словам прокуроров, остается реальной.

Защита обвиняемого настаивала на домашнем аресте, отмечая, что Саркисяну недавно было плохо, он инвалид и родственники боятся летального исхода, а суд при домашнем аресте сможет контролировать все его действия. Несмотря на это, судья решил продлить срок содержания в изоляторе.

Пока судья находился в совещательной комнате, в зале суда постоянно происходили перепалки между родственниками Саркисяна и представителями потерпевших. Они обменивались нецензурной бранью, угрозами и обвинениями. Полицейским, которые в этот раз присутствовали на заседании, пришлось несколько раз регулировать конфликт.

На сегодняшнем заседании суд планировал допросить свидетелей обвинения, но из них снова никто не пришел. Всего суд успел допросить 6 из 8 свидетелей, остались еще двое, но они не являются в суд. Причины такой неявки прокурор не знает, он ходатайствовал о принудительной их доставке в суд, так как их неявка – неуважение к суду и затягивание процесса.

Как сообщалось, лагерь "Виктория", в котором сгорели дети, снова примет школьников. Там планируется оздоровить до 100 детей.

Также мы писали, что худрук, в комнате которой загорелся кипятильник, покинула страну. Важный свидетель улетела в Барселону и больше не возвращалась.

Ранее, 29 марта, Киевский районный суд Одессы провел очередное заседание по делу о трагическом пожаре в муниципальном летнем лагере "Виктория" в сентябре 2017 года. На сей раз на процесс явилась свидетельница Анна Чернова — вожатая–воспитательница детского учреждения, которую уже несколько месяцев искалидля допроса в суде.

Напомним, 19 марта суд дал разрешение на принудительный привод Егоровой, которой даже не смогли вручить повестку в суд. Тогда же судья решил обратиться к пограничникам с вопросом не пересекала ли она границу. На заседании 19 апреля закончили читать выводы новой экспертизы, согласно которой основной причиной возгорания в детском лагере "Виктория" мог стать аварийный режим работы электрокипятильника, включенного в сеть и оставленного без присмотра в комнате Татьяны Егоровой.

Пожар в лагере "Виктория" произошел 15 сентября 2017 года. Погибли три девочки – воспитанницы танцевального коллектива "Адель". Подозрение по этому делу получили директор лагеря Петрос Саркисян, инспектор ГСЧС Леонид Бондарь, который проводил проверки на территории учреждения, бывший начальник Киевского райотдела ГСЧС Валерий Дьяченко, экс-заммэр города Зинаида Цвиринько и директор субподрядной организации, занимавшейся строительством и противопожарной обработкой деревянных корпусов "Виктории" Станислав Чернышов. Старшего воспитателя лагеря Наталью Цокур (Янчик) признали виновной.

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