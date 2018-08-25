Суд в Одессе арестовал на два месяца подозреваемых в покушении на активистов

Сегодня, 23:36

Мера пресечения была избрана без возможности внесения залога 

Фото: Думская
Фото: Думская

Подозреваемые в покушении на местных активистов Михаила Кузаконя и Григория Козьму, совершенном 2 августа, были арестованы судом Одессы на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Арестованы 38-летний уроженец Херсона, 34-летний одессит и 24-летний житель Одессы родом с Житомирщины. Мера пресечения указанным лицам избрана без возможности внесения залога сроком на 60 суток", – отметили в пресс-службе.

В настоящее время правоохранительные органы работают над установлением и задержанием других лиц, причастных к покушению на убийство.

Напомним, 2 августа в Одессе автомобиль, в салоне которого находились лидеры местной организации Народного Руха Украины Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, протаранил грузовик ГАЗ.

По факту нападения на активистов полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство".

"Ведомости по указанным фактам внесены в Единый журнал досудебных расследований по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса – "покушение на убийство", – заявили в полиции.

Позже правоохранители задержали злоумышленников.
Одесса, суд, активисты, покушение, задержание, мера пресечения

Вы сейчас просматриваете новость "Суд в Одессе арестовал на два месяца подозреваемых в покушении на активистов". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Скриншот

В центре Одессы с потасовкой задерживали хулиганов: опубликовано видео

9 Апреля, 11:32

В пасхальное воскресенье на Дерибасовской задержали троих мужчин

Одесса

Фото: Думская

Покушение на убийство: появились подробности нападения на лидера одесского "Руха"

2 Августа, 13:44

В полиции серьезно отнеслись к инциденту с нападением
Загрузка...
Загрузка...