Суд в Одессе арестовал на два месяца подозреваемых в покушении на активистов

Мера пресечения была избрана без возможности внесения залога

Подозреваемые в покушении на местных активистов Михаила Кузаконя и Григория Козьму, совершенном 2 августа, были арестованы судом Одессы на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Арестованы 38-летний уроженец Херсона, 34-летний одессит и 24-летний житель Одессы родом с Житомирщины. Мера пресечения указанным лицам избрана без возможности внесения залога сроком на 60 суток", – отметили в пресс-службе.

В настоящее время правоохранительные органы работают над установлением и задержанием других лиц, причастных к покушению на убийство.

Напомним, 2 августа в Одессе автомобиль, в салоне которого находились лидеры местной организации Народного Руха Украины Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, протаранил грузовик ГАЗ.

По факту нападения на активистов полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство".

"Ведомости по указанным фактам внесены в Единый журнал досудебных расследований по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса – "покушение на убийство", – заявили в полиции.

Позже правоохранители задержали злоумышленников.