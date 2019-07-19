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Суд в Одессе приступил к рассмотрению дела "стрелка с Греческой"

19 июля, 15:06

Ходияка подозревают в убийстве как минимум одного человека

Подозреваемый в стрельбе 2 мая 2014 года Сергей Ходияк
Подозреваемый в стрельбе 2 мая 2014 года Сергей Ходияк. Фото: Думская

Малиновский районный суд Одессы приступил к рассмотрению по существу дела одессита Сергея Ходияка, которого обвиняют в том, что он вел прицельную стрельбу по людям в ходе трагических событий 2 мая 2014 года на Греческой площади.

Мужчину подозревают в том, что в результате его действий как минимум один человек погиб и несколько получили ранения разной степени тяжести, передает "Думская".

Судебная коллегия – двое судей, трое присяжных – рассмотрела ходатайство о признании ряда лиц пострадавшими в данном уголовном производстве и отказала подателю. После этого коллегия перешла к рассмотрению уголовного производства по существу и назначила следующее заседание на 31 июля 2019 года.

Отметим, что дело "стрелка с Греческой" несколько лет передавалось из суда в суд, поскольку служители Фемиды отказывались его рассматривать из-за давления со стороны сторонников Ходияка.

В итоге его принял к рассмотрению Малиновский райсуд, однако и здесь процесс не начинался больше года.

Право на суд присяжных Ходияк получил потому, что максимальное наказание за инкриминируемые ему преступления — пожизненное лишение свободы.

Суд присяжных состоит из двух профессиональных судей и трех собственно присяжных, которых выбирает из списка, утвержденного областным советом, автоматизированная система документооборота.

Ходияк является единственным участником событий 2 мая с проукраинской стороны, который подвергается уголовному преследованию. По данным следствия, в тот день, находясь на Греческой площади, он открыл огонь из охотничьего ружья, что привело к смерти одного из пророссийских активистов (Евгения Лосинского).

Кроме того, ранения получили сотрудники милиции и несколько журналистов. Последние, впрочем, пострадавшими в этом деле не признаны. Несмотря на тяжесть инкриминируемых Ходияку преступлений, он находится на свободе безо всякой меры пресечения.

Сейчас также продолжается расследование относительно возможного влияния неизвестных следствию лиц, в частности, иностранных, на работников ГУМВД Украины в Одесской области и других правоохранительных органов в результате чего последние не приняли исчерпывающие и необходимые меры по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014 в г. Одессе.

Как сообщалось сегодня ранее, по делу о событиях 2 мая в Одессе есть первый осужденный.

Сегодня в Одессе проходят акции памяти жертв беспорядков 2 мая 2014 г.

Напомним, в ООН считают неэффективным и предвзятым расследование одесской трагедии.

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Тег Одесса, стрельба, 2 мая

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