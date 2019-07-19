Суд в Одессе приступил к рассмотрению дела "стрелка с Греческой"
Ходияка подозревают в убийстве как минимум одного человека
Малиновский районный суд Одессы приступил к рассмотрению по существу дела одессита Сергея Ходияка, которого обвиняют в том, что он вел прицельную стрельбу по людям в ходе трагических событий 2 мая 2014 года на Греческой площади.
Мужчину подозревают в том, что в результате его действий как минимум один человек погиб и несколько получили ранения разной степени тяжести, передает "Думская".
Судебная коллегия – двое судей, трое присяжных – рассмотрела ходатайство о признании ряда лиц пострадавшими в данном уголовном производстве и отказала подателю. После этого коллегия перешла к рассмотрению уголовного производства по существу и назначила следующее заседание на 31 июля 2019 года.
Отметим, что дело "стрелка с Греческой" несколько лет передавалось из суда в суд, поскольку служители Фемиды отказывались его рассматривать из-за давления со стороны сторонников Ходияка.
В итоге его принял к рассмотрению Малиновский райсуд, однако и здесь процесс не начинался больше года.
Право на суд присяжных Ходияк получил потому, что максимальное наказание за инкриминируемые ему преступления — пожизненное лишение свободы.
Суд присяжных состоит из двух профессиональных судей и трех собственно присяжных, которых выбирает из списка, утвержденного областным советом, автоматизированная система документооборота.
Ходияк является единственным участником событий 2 мая с проукраинской стороны, который подвергается уголовному преследованию. По данным следствия, в тот день, находясь на Греческой площади, он открыл огонь из охотничьего ружья, что привело к смерти одного из пророссийских активистов (Евгения Лосинского).
Кроме того, ранения получили сотрудники милиции и несколько журналистов. Последние, впрочем, пострадавшими в этом деле не признаны. Несмотря на тяжесть инкриминируемых Ходияку преступлений, он находится на свободе безо всякой меры пресечения.
Сейчас также продолжается расследование относительно возможного влияния неизвестных следствию лиц, в частности, иностранных, на работников ГУМВД Украины в Одесской области и других правоохранительных органов в результате чего последние не приняли исчерпывающие и необходимые меры по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014 в г. Одессе.
Как сообщалось сегодня ранее, по делу о событиях 2 мая в Одессе есть первый осужденный.
Сегодня в Одессе проходят акции памяти жертв беспорядков 2 мая 2014 г.
Напомним, в ООН считают неэффективным и предвзятым расследование одесской трагедии.
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