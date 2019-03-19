Суд вынес по делу САП первый приговор: коррупционер получил три года тюрьмы

Чиновника приговорили к трем годам заключения за 695%-ную премию самому себе

Фото: Думская

Суд вынес по делу САП первый приговор: коррупционер получил три года тюрьмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/02a/284/5c902a2840324.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/02a/284/5c902a2840324.jpg 2019-03-19T01:40:35+02:00 Одесса Чиновника приговорили к трем годам заключения за 695%-ную премию самому себе

В Украине суд впервые вынес приговор с реальным сроком заключения за злоупотребление служебным положением по обвинению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе САП, Киевский районный суд Одессы приговорил главу Захаровской районной государственной администрации в Одесской области Дмитрия Франчука к трем годам лишения свободы за то, что он безосновательно выписал себе более 65 тыс. гривен надбавки.

Одесского чиновника признали виновным по ч. 2 ст. 191 УК Украины. Ему также запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет и обязали выплатить 65 403,4 гривен в пользу истца.

Прокуроры САП установили, что глава Захаровской ОГА подготовил и самостоятельно подписал письмо на имя тогдашнего председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили о надбавках за интенсивность труда и выполнение особо важной работы.

По данным следователей, чиновник устно попросил зампредседателя Одесской ОГА проставить "промежуточную" резолюцию, не направляя документ на рассмотрение главе ОГА.

"Обвиняемый осознавая, что надбавки не согласованы в установленном законном порядке, подписал распоряжение, которым назначил себе надбавки в размере 695% от должностного оклада", - добавили в САП.

Как сообщалось, НАБУ отстранило двух своих сотрудников, подозреваемых в причастности к "схемам" в "Укроборонпроме".

Кроме того, НАБУ провело обыски в Полтавской обладминистрации.

А 16 марта президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Валерия Головко с должности главы Полтавской областной государственной администрации. Он объяснил причину увольнения Головко: "К нему возникли серьезные претензии и аргументированные подозрения у Национального антикоррупционного бюро".

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