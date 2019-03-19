Суд вынес по делу САП первый приговор: коррупционер получил три года тюрьмы
Чиновника приговорили к трем годам заключения за 695%-ную премию самому себе
В Украине суд впервые вынес приговор с реальным сроком заключения за злоупотребление служебным положением по обвинению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Как сообщили в пресс-службе САП, Киевский районный суд Одессы приговорил главу Захаровской районной государственной администрации в Одесской области Дмитрия Франчука к трем годам лишения свободы за то, что он безосновательно выписал себе более 65 тыс. гривен надбавки.
Одесского чиновника признали виновным по ч. 2 ст. 191 УК Украины. Ему также запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет и обязали выплатить 65 403,4 гривен в пользу истца.
Прокуроры САП установили, что глава Захаровской ОГА подготовил и самостоятельно подписал письмо на имя тогдашнего председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили о надбавках за интенсивность труда и выполнение особо важной работы.
По данным следователей, чиновник устно попросил зампредседателя Одесской ОГА проставить "промежуточную" резолюцию, не направляя документ на рассмотрение главе ОГА.
"Обвиняемый осознавая, что надбавки не согласованы в установленном законном порядке, подписал распоряжение, которым назначил себе надбавки в размере 695% от должностного оклада", - добавили в САП.
Как сообщалось, НАБУ отстранило двух своих сотрудников, подозреваемых в причастности к "схемам" в "Укроборонпроме".
Кроме того, НАБУ провело обыски в Полтавской обладминистрации.
А 16 марта президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Валерия Головко с должности главы Полтавской областной государственной администрации. Он объяснил причину увольнения Головко: "К нему возникли серьезные претензии и аргументированные подозрения у Национального антикоррупционного бюро".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Суд вынес по делу САП первый приговор: коррупционер получил три года тюрьмы". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко отправил в отставку полтавского губернатора
Глава государства в Полтаве заявил, что подписал указ по Валерию Головко
Отмена статьи о незаконном обогащении: НБУ отчитался о переговорах с МВФ
В Нацбанке напомнили, что миссия Фонда была технической
В Киеве на взятке "погорел" чиновник департамента охраны культурного наследия КГГА
Чиновник потребовал от предпринимателя взятку в 500 долларов
Холодницкий отстранил старшего прокурора САП из-за провала в "оборонном деле"
Данный факт также расследует Государственное бюро расследований