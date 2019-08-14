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Судья обматерил копов в Одессе и заявил, что он "для вас – царь и Бог", опубликовано видео

Сегодня, 18:17

Попытка патрульных вручить повестку закончилась скандалом

/ Фото: Нацполиция

В сети появилось видео "общения" судьи административного суда Одессы Дмитрия Запорожана с патрульными полицейскими, которые пытались вручить ему повестку к следователю в связи с дорожно-транспортным происшествием с его участием.

Ролик был опубликован в Facebook одесской ячейки общественного объединения "Автомайдан", 14 августа, хотя сам инцидент произошел еще в мае.

На кадрах видео слышно, как полицейские пытались вручить судье повестку к следователю в связи с ДТП с его участием, поскольку до этого мужчина в"предпочитал" не являться в следственное управление.

На видео слышно, как, общаясь с патрульными, судья матерно огрызается, а копы, в свою очередь, ведут себя вежливо и предполагают, что судье необходима медицинская помощь.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Ранее сообщалось, что силовики провели обыски в Окружном админсуде Киева, а председателю суда Павлу Вовку – вручили подозрение.

Как сообщали новости "Сегодня", в Генпрокуратуре раскрыли детали следствия обысков в Окружном админсуде. По словам заместителя начальника Главного следственного управления — начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка, в ходе досудебного расследования была создана совместная следственная группа из представителей ГПУ, СБУ и НАБУ и установлено, что происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны руководства Окружного админсуда, в работу высших органов государственной власти, Конституционного суда, министерств, ведомств.

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Одесса скандал судья полицейские копы

Источник: Сегодня

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