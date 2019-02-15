Светлана Фабрикант: "Наши порты потихоньку умирают из-за налогов"

Известная одесситка рассказала о том, как можно спасти украинское судостроение и судоходство, как защитить наших моряков и использовать море для роста экономики, а также почему считает курс на ЕС и НАТО предвыборной горячкой

Фото: odessamedia.net.

Светлана Фабрикант: "Наши порты потихоньку умирают из-за налогов" Гордеева Олеся //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6c1/1da/5c66c11da19c2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6c1/1da/5c66c11da19c2.png 2019-02-15T16:23:00+02:00 Одесса Известная одесситка рассказала о том, как можно спасти украинское судостроение и судоходство, как защитить наших моряков и использовать море для роста экономики, а также почему считает курс на ЕС и НАТО предвыборной горячкой

Новый курс страны, реформирование систем и сфер — такого количества нововведений за всю историю независимости страны, похоже, не знали украинцы. Своим взглядом на происходящее в Украине и, в частности, в южном регионе, поделилась общественный и политический деятель Светлана Фабрикант.

— Хотелось бы начать с дел государственных. На последней сессии Верховной Рады внесли изменения в Конституцию, и страна взяла курс на ЕС и НАТО. Каково ваше мнение?

— Депутаты слишком много на себя взяли, ведь когда меняется государственный курс, прежде всего нужно спросить у того, для кого это делается, у граждан Украины. По этому вопросу должен был состояться референдум, но дала о себе знать такая себе предвыборная горячка. Собственно, состоялось надругательство над Конституцией Украины и над нами, гражданами. Это решение точно не своевременное. Я — сторонник внеблочного статуса Украины: мы должны быть самостоятельными и самодостаточными.

— В стране активно проводят несколько реформ, в том числе и административно-территориальную. Виден ли уже результат децентрализации?

— Сказать, что реформа совсем неудачная, было бы не честно. Есть один положительный результат, его уже ощутили люди: финансирование изменилось — и бюджеты городов, поселков стали наполнятся лучше, теперь у них есть возможность тратить больше на собственные нужды. В остальном же, жители районов воспринимали изменения неоднозначно, ведь менялись админцентры, где-то закрывались школы. В общем, жизнь у людей, которым и так живется непросто, усложнилась еще больше, а должна была упроститься.

— Вы — известный общественный деятель с многолетним опытом. Уверены, к вам часто обращаются за советом и помощью. На что чаще всего жалуется бизнес, простые люди? Как им помочь?

— Люди сегодня приходят с одним вопросом "Как выжить?". Кому-то нужны деньги на лекарства, учебу, да и сегодня многим попросту не хватает средств на коммунальные платежи. Бизнес же, к примеру, надеялся, что ослабнет какое-то давление фискальных органов. А фактически ничего не изменилось — есть все тот же "план" у налоговиков. И последствия печальные: к примеру, в Одессе много людей принимают тяжелые для себя решения и уезжают из страны. Они забирают семьи, сворачивают бизнес.

— То, что украинцы покидают родную страну в поисках лучшей жизни, — проблема не только Юга. Как ее можно решить?

— Во-первых, власть должна уважать своих граждан. А во-вторых, законы должны не просто приниматься, но и работать. Ведь есть хорошие законодательные инициативы, уже принятые, которые попросту не реализуются, ведь на это нужна политическая воля. Кроме того важно остановить войну. Ведь помимо малого, среднего бизнеса и людей, которые заняты выживанием здесь, есть еще те, кто создавал большие предприятия, давал рабочие места. Теперь они смотрят на нашу страну из-за разных границ и ждут, когда же здесь, что-то изменится, и можно будет вернуться.

— На что, по-вашему, нужно делать ставку, чтобы положительный результат украинцы увидели как можно скорее?

— На мой взгляд, у нас осталось еще много не совсем убитых предприятий, есть светлые головы специалистов и прекрасные выпускники вузов. Нужно применять их знания, модернизировать предприятия, к примеру, в том же машиностроении. Конечно же, нужно уделить внимание и сельскому хозяйству, но не делать страну полностью аграрной.

— Какие еще направления нужно возрождать в нашей стране?

— Морское. В Украине 30% морских границ, которые мы плохо используем. К примеру, Молдова, выкупив у нас 400 метров побережья, построила порт. И сегодня он работает не останавливаясь, туда заходят суда что помогло поднять экономику. А наши порты потихоньку умирают, потому что нет приемлемых налоговых тарифных условий для захода суден. Они предпочитают идти в более дешевый молдавский порт, в страну, где нет морской границы. Получается, мы — нерациональные хозяйственники.

— А как обстоят дела с судостроением? Как можно в этой сфере переломить ситуацию и возродить отрасль?

— У нас были судостроительные государственные заводы, есть и частные, но государство ничего не заказывает. А это же очень выгодно, ведь наши предприятия умерли, а новые хорошие не появились, да и на создание такой мощной инфраструктуры нужно время. А мы можем все это сделать. Отсюда вытекает еще одна важная тема — отсутствие украинских судоходных компаний. Вернее у нас на территории есть частные судоходства, но работают они под флагами других стран, где очень удобное налогообложение. Нам нужно оздоровить налоговую систему, чтобы она не была давящей. А если вспомнить, то "Черноморское морское пароходство" во времена Союза приносило 15% валютной выручки для всей страны.

— А под силу Украине возродить судоходство?

— Конечно, у нас осталась великолепная образовательная база для этой отрасли. Таких специалистов не готовит, по сути, ни одна страна мира. Но они не могут найти применения знаниям и умениям у нас в стране. На Юге проживает 175 000 моряков, которые уходят в рейсы под чужими флагами. А нужно, чтобы они работали под украинским.

— Наверное, здесь важен и вопрос безопасности? Ведь наши моряки то и дело оказываются либо в плену у пиратов или судовладельцев, либо в тюрьмах.

— Да, они за границей незащищенные. Ведь мы единственная страна Европы, которая не ратифицировала Конвенцию о труде в морском судоходстве 2006 года, у нас не работают механизмы взаимодействия между странами. А граждан украины только в тюрьмах Греции — 178 человек, а Италии — 120. И, в основном, это моряки. И на государственном уровне никто ими не занимается. Нужна плотная работа с Министерством иностранных дел, а наши консулы сегодня мало чего могут и часто из-за отсутствия должного финансирования. В идеале, чтобы украинцы не попадали в такие ситуации, они должны работать дома, где будут под защитой своей страны.

— В продолжение разговора о море, удается ли Одесской области полностью реализовать свой туристический потенциал?

— К сожалению, уже нельзя назвать Одессу городом-курортом, потому что осталось очень мало мест ориентированных на оздоровление. Почти все санатории Одесского залива были уничтожены, на их месте появились коттеджи, высотки. Поэтому приехать в город можно, чтобы просто сходить на пляж и погулять по городу.

— Неправомерная застройка побережья — одна из главных причин потери туриста для курортной Одессы?

— Еще чуть-чуть и разговоры о красивой, доступной приморской части Одессы, да и Юга, в принципе, останутся в прошлом. Все захватывают. Одно из последних противостояний — 11 попыток силового захвата санатория "Лермонтовского", где проходили лечение люди с проблемами сердца. К сожалению, 25 января зашли военные с автоматами, уволили всех сотрудников. Теперь санаторий — в ведомстве Минобороны. Легенда, конечно, очень красивая: там будут восстанавливать ветеранов АТО. Но четыре года назад там уже было создано отделение для их реабилитации. Мы инициировали создание следственной комиссии в ВР по вопросу "Лермонтовского", к счастью, депутаты пошли на встречу.

— Кстати, о переменах. Страна уже начала предвыборный забег на год. Скоро украинцам предстоит определиться с кандидатом в президенты. Кого, по-вашему, поддержит Юг страны?

— Люди поверят кандидату-практику, с невымышленной программой, который понимает, что он хочет сделать и уже доказал, что он может что-то сделать. Люди хотят видеть не болтуна, а человека, который живет как они и понимает их проблемы. Это должен быть человек, который найдет возможность не разделять нас, а остановить войну и реально заняться экономикой. И его поддержит не только Юг. Я определилась со своим выбором, для меня это — Александр Вилкул. Можно прислушаться или нет ко мне, но я бы посоветовала проанализировать программы кандидатов, узнать о них побольше.

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АВТОР: Гордеева Олеся Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.