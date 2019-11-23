Связан с контрабандой: в деле затонувшего танкера открылись интересные подробности

Фото: Думская

Появились новые подробности об танкере Delfi, который вчера ночью потерпел крушения в Одессе. Об этом пишет Думская.

По информации ведомства, судно Delfi не предназначено для выхода в открытое море.

В феврале 2017 года он попался на сливе нефтепродуктов в районе Белгорода-Днестровского. На основании материалов Госэкоинспекции Северо-Западного региона Черного моря открыли уголовное производство, но дальнейшего развития это дело не получило. В феврале прошлого года не ремонтировавшийся с советских времен танкер едва не затонул в румынских территориальных водах: образовалась течь в машинном отделении.

С марта в нейтральных водах возле Южного, как заявили пограничники на заседании губернаторского оперативного штаба, танкер просто стоял.

Также Думская пишет, что вероятно, что судно было задействовано в контрабандной перевалке нефтепродуктов.

"Схема простая: бункеровщик не просто стоял, а стоял там, где его не могла (или не хотела) достать морская охрана ГПСУ. По ночам к судну подходили другие танкеры, перекачивавшие в его емкости нефтепродукты, которые впоследствии переправлялись малыми партиями на берег — на катерах, баркасах и других подобных плавсредствах", – говорится в ведомстве.

Также в 2016 году полиция открыла уголовное производство по статьям "хищение имущества", "служебная халатность", "злоупотребление властью", "служебный подлог", "мошенничество" и "уклонение от уплаты налогов".

Следствие установило, что в течение 2012-2014 годов "неустановленные лица организовали преступную деятельность, направленную на ввоз нефтепродуктов на территорию Украины", то есть нелегальный импорт. Часть нефтепродуктов переправлялась за границу через Измаил и румынскую Тульчу, а часть реализовывалась в Украине.

В преступной схеме задействовали множество офшорных компаний и еще больше морских судов. Поскольку Delfi — не самое крупное судно, в материалах дела упоминается лишь однажды. В офисе контрабандистов правоохранители нашли чистый лист бумаги с печатью и номером IMO злосчастного судна.

Также в ведомстве уточняют, что экипаж танкера знал, чем занимается. Во время крушения они не покинули судно самостоятельно.

"Обычно коммерческие моряки, понимая, что их ждет в случае промедления, стараются поскорее покинуть борт терпящего бедствие судна. В нашем же случае их пришлось спасать со ржавой посудины чуть ли не силой", – пишут в источнике.

Кстати, ровно год назад, 20 ноября 2018 года, на этом же месте выбросило на берег буксир "Параллель", который незадолго до того "потерял" баржу, груженную контрабандными сигаретами.

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