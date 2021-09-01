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Танцевали на крыше авто. Под Одессой подростки устроили пьяный дебош в школе – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
1 сентября, 20:10
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На школьников полицейские составили административные протоколы – они будут отвечать за появление пьяными в общественном месте и хулиганство
Пьяные юноши перед началом линейки танцевали на крыше авто. Коллаж "Сегодня"
Пьяные юноши перед началом линейки танцевали на крыше авто. Коллаж "Сегодня"

В Одесской области ученики Подольского профессионально-технического лицея пришли на торжественную линейку 1 сентября в состоянии алкогольного опьянения. Они приехали на авто, после чего начали танцевать на крыше под громкую музыку.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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По данным правоохранителей, двое братьев 16 и 17 лет заехали во двор учебного заведения на автомобиле ВАЗ, за рулем которого находился пьяный 18-летний молодой человек. После этого они начали танцевать на крыше авто.

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В результате на обоих подростков и на еще одного ученика данного лицея, который также пришел на линейку пьяным, копы составили админпротоколы:

  • на учеников лицея – за появление в общественном месте в пьяном виде;
  • на 17-летнего юношу – еще и за хулиганство;
  • на водителя ВАЗ – за вождение авто в состоянии опьянения.

Пьяные развлечения могли закончиться трагедией

По данным правоохранителей, пьяное вождение – распространенная причина ДТП в Украине.

Статистика такова:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%;

Напомним, ранее в Киеве пьяный мужчина посадил за руль восьмилетнего ребенка.

Также ранее во Львове 24-летнего водителя лишили прав на 80 лет и оштрафовали на 400 тысяч гривен.

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1 сентября 1991. В школах приступают к глубокому изучению и осмыслению истории Украины и ее культуры...

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