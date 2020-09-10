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Танкер Delfi заводят в порт Черноморска (фото)

10 сентября, 16:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Первоочередной задачей была абсолютно экологическая транспортировка судна

Танкер Delfi, который сегодня утром убрали с одесского пляжа "Дельфин", уже заходит в акваторию Черноморского порта. Там судно будут выгружать на сушу.

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Как сообщает IT-3, глава Одесской ОГА Максим Куцый рассказал, каким образом выглядел процесс транспортировки. По его словам, судно зажали между двумя плавкранами, которые создали для него плавучесть и помогли избежать подтопления. А для дополнительной стабилизации судна была поднята кормовая часть судна.

Куцый отметил, что первоочередной задачей была абсолютно экологическая транспортировка танкера.

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Как известно, Delfi затонул в Одессе после шторма еще в ноябре прошлого года. Танкер, который стоял в порту "Южный" под румынским флагом, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Отметим, ранее владелец судна предпринял две безуспешные попытки поднять судно, после чего операция по "уборке пляжа" перешла под контроль АМПУ.

Также напомним, 26 августа танкер Delfi поставили на киль. Работу по поднятию аварийного судна осуществляли два буксира – Diamond N и Topaz N.

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Одесса порт танкер эвакуация судно черноморск
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