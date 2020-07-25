Українська
$ 27,88
32,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Танкер победил: в Одессе не смогли поднять затонувшее судно (фото, видео)

25 июля, 19:41

Руслан Ровик Руслан Ровик

Тщательная подготовка операции не привела к успеху

В Одессе очередная попытка поднять затонувший танкер Delfi закончилась неудачей: тросы, которыми пытались сдвинуть судно не выдержали нагрузки и оборвались.

Реклама

Как сообщает "Думская", инцидент произошел около 15:30, через несколько минут после начала операции.

После этого дальнейшие попытки сдвинуть танкер с места прекратились, а водолазы обследовали район крепления тросов.

Как известно, ранее из трюмов затонувшего судна вытесняли воду с помощью специальных емкостей, в которые накачали воздух, а позже два мощных буксира – "Австралия" и Balqis – пытались "поставить" танкер на прямой киль.

В тренде
Кораблекрушение в Одессе: ситуации вокруг Delfi дадут статус катастрофы
Реклама

Отметим, что операции по креплению к танкеру и буксирам 300-метровых тросов велись 24 и 25 июля – подготовительные работы затянулись из-за их немалого веса.

Ранее мы писали, что из танкера, затонувшего осенью 2019 года, вытекали нефтепродукты, которые достигли пляжа "Отрада" и тянулись в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.

Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года : стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса танкер подъем затонувший корабль

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Толпы отдыхающих и забитые рестораны: как сейчас выглядит
Толпы отдыхающих и забитые рестораны: как сейчас выглядит "карантинная" Одесса (фото)Одесса
Жуткое ДТП на Одесской трассе: в полиции рассказали подробности (фото и видео)
Жуткое ДТП на Одесской трассе: в полиции рассказали подробности (фото и видео)Одесса
В Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке (видео)
В Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке (видео)Одесса
Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени: появились новые фото и подробности
Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени: появились новые фото и подробностиОдесса
В Одесской области в жутком ДТП погибли шесть человек (фото)
В Одесской области в жутком ДТП погибли шесть человек (фото)Одесса
Трагедия на украинском курорте: в Затоке водным скутером убило мужчину
Трагедия на украинском курорте: в Затоке водным скутером убило мужчинуОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять