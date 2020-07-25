Танкер победил: в Одессе не смогли поднять затонувшее судно (фото, видео)

Тщательная подготовка операции не привела к успеху

В Одессе очередная попытка поднять затонувший танкер Delfi закончилась неудачей: тросы, которыми пытались сдвинуть судно не выдержали нагрузки и оборвались.

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Как сообщает "Думская", инцидент произошел около 15:30, через несколько минут после начала операции.

После этого дальнейшие попытки сдвинуть танкер с места прекратились, а водолазы обследовали район крепления тросов.

Как известно, ранее из трюмов затонувшего судна вытесняли воду с помощью специальных емкостей, в которые накачали воздух, а позже два мощных буксира – "Австралия" и Balqis – пытались "поставить" танкер на прямой киль.

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Отметим, что операции по креплению к танкеру и буксирам 300-метровых тросов велись 24 и 25 июля – подготовительные работы затянулись из-за их немалого веса.

Ранее мы писали, что из танкера, затонувшего осенью 2019 года, вытекали нефтепродукты, которые достигли пляжа "Отрада" и тянулись в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.

Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года : стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

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